Kiderült mikortól nyitnak ki a budapesti fürdők strandterületei

Az idei strandszezonban elsőként a Palatinus, Dagály és a Paskál fürdők strandterületei kerülnek megnyitásra, míg a 2018 októberében átadott Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő strandterületét várhatóan május 18-tól vehetik birtokba a nap és a víz szerelmesei. A hagyományos nyári strandok, a Római és Pünkösdfürdő június 2-án, illetve június 15-én nyit.Továbbá június második felében kerül átadásra a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő strandterülete is, ahol a felújított hullámmedence mellett helyet kap egy gyerek- és egy élménymedence is. A fürdő területén belül egy 100 állású parkolót alakítanak ki. A fürdő fedett részében 11 medence lesz (egy jódos, sós vízű termálmedence, gyerekmedence, kiúszós medence, a terápiás részlegen súly- és kádfürdők és Kneipp-féle taposómedencék).Az összes budapesti strandon továbbra is ún. készpénzmentes fizetés működik, így a fürdő területén vásárolt termékekre (étel, ital, strandcikkek, stb.) készpénz helyett kizárólag a pénztárakban feltöltött kártyát, bankkártyát és elfogadóhelytől függően SZÉP-kártyát fogadnak el. A kártyát távozáskor nem kell leadni, hiszen az egyenleg az utolsó használattól számított 5 éven keresztül folyamatosan felhasználható, vagy visszaváltható, bármely a BGYH Zrt. által üzemeltetett fürdőben és strandon.