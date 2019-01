Végre itt van, ami eddig hiányzott az életünkből - Bemutatták a feltekerhető televíziót

A televíziózás legújabb korszaka egyértelműen a méretnövekedésről szól. Ahogyan javult a felbontás és a ahogyan a nézők mindinkább igényelték a házimozi-élményt, úgy lettek egyre nagyobbak a képernyők is. Mindez oda vezetett, hogy — amikor a készülékek épp nincsenek bekapcsolva — a nagyméretű, fekete téglalapok a szobák egyik legdominánsabb elemévé váltak. A gyártók ezt úgy igyekeztek ellensúlyozni, hogy egyre vékonyabb készülékeket terveztek és lassan, de biztosan a képernyők kávája is eltűnőben van

A feltekerhető tévé valódi paradigmaváltást jelent, hiszen a nézőknek többé nem kell a falakhoz alkalmazkodniuk a készülék elhelyezésekor, sőt, immár arra sincs szükség, hogy egy helyiség enteriőrjét akkor is egy képernyő határozza meg, amikor az épp nincs használatban

Bemutatta a világ első feltekerhető OLED televízióját az LG, a hiánypótló OLED TV R (65R9 modell) a Las Vegas-i fogyasztói elektronikai kiállítson (CES) mutatkozott be.- áll az LG közleményében.Az LG először 2017-ben, a tapétaként falra simítható OLED TV W bemutatásával lépett túl a tévékészülékek hagyományos koncepcióján, ezt tetézte most a feltekerhető televíziójával.- indokolja a készülék létjogosultságát az LG.

