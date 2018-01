Világrekorder hajó építi a világ legnagyobb szélfarmját

Már épül a világ leendő legnagyobb tengeri szélfarmja az Egyesült Királyság felségvizein. A Yorkshire partjaitól mintegy 120 kilométerre megvalósuló offshore projekt keretében a Siemens 174 darab 7 megawattos turbináit telepítik, összességében 1200 MW névleges kapacitással, amelyek várhatóan mintegy 4,1 terawattóra villamos energiát termelhetnek évente. A szélkerekek lapátjai egyenként 75 méter hosszúak lesznek, és egyetlen fordulattal egy átlagos háztartás több mint egynapos áramfogyasztását képesek fedezni.A Hornsea Projekt 1 nevű beruházás fő fejlesztője a piac legnagyobb szereplője, az Orsted. A Hornsea Projekt 2 a következő években valósulhat meg, de már a 3. szakasz is a tervezés korai stádiumában van.A telepítést két különleges hajó segítségével végzik, egyikük - az Innovation nevű - valószínűleg a világ legerősebb szállító-daru hajója, 8000 tonnás terhelhetőséggel. A HGO InfraSea Solutions (a Hochtief Solutions és a GeoSea - a belga DEME csoport társasága - vegyesvállalata) által a lengyelországi Gdanskban épített hajó egy időben képes négy darabot szállítani a szélkerekek 65 méter magas, 8,1 méter átmérőjű, egyenként 800 tonnás tartóoszlopaiból, és azokat akár 65 méter vízmélység mellett is telepíteni a tengerfenékre. A másik hajó (Sea Installer) szállítja a turbinákat és lapátokat az erőmű telepítésének helyszínére, és egyszerre négy darab 7 megawattos turbinát képes szállítani.

HGO InfraSea Solutions/DEME group

Közben New York állam is óriási offshore szélerőmű mestertervet jelentett be, amelynek keretében összességében 2,4 GW kapacitást építenek ki az állam parti vizeiben 2030-ig. Ez a kapacitás elegendő lenne körülbelül 1,2 millió, európai összevetésben magasnak számító tengerentúli energiafogyasztású háztartás tiszta energiával történő ellátására. Az engedélyezési folyamatok már idén megkezdődhetnek, a 2018-ban és 2019-ban megszerezni tervezett engedélyek birtokában pedig legkevesebb 800 MW offshore szélerőművi kapacitás épülhet ki. A nagyszabású terv alapját képező tanulmány szerint a szélenergia 6 milliárd dollár beruházást és 5000 új állást generálhat az államban.