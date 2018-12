Világszenzáció: disznók bőrét ültetnék át emberekre, megvan az engedély

Rendkívül nagy dobás lehet a bostoni XenoTherapeutics nonprofit biotech cég kísérlete, amely disznók bőrének emberekre való átültetését tesztelné. Az ideiglenes bőrátültetésre vonatkozó engedélyt a cég meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari ügynökségtől. Ez az első alkalom, hogy az USA-ban engedélyt adtak állati eredetű szerv embereken való tesztelésére.A bőr rendkívül fontos szerepet tölt be az ember szervezetében, egyrészt külső védelmi hálóként szolgál különféle kórokozók a belső szervezethez való eljutása ellen, másrészt az elektrolitok, a víz és egyéb fontos tápanyagok benntartásában segít, nem beszélve arról, hogy segítségével tud a test egy állandó hőmérsékletet fenntartani.Az engedéllyel a cég elkezdheti tesztelni a disznóbőr átültetését olyan embereknél, akik például súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Jelenleg az USA-ban bőrátültetéshez szükséges "alapanyagot" csak emberi holttestekről vagy olyan emberekről tudnak szerezni, akik például plasztikai műtét során távolítják el a bőtöbbletet (ilyen fordulhat elő például egy jelentősebb fogyás után), de mindezekből nagyon kevés van.A nonprofit biotech cég olyan genetikailag módosított disznókkal dolgozna, akiknek a bőre hasonló az emberekéhez. A "normál" disznók bőre ugyanis egy bizonyos cukorszerű anyagot termel, amit az emberek bőre nem. Fontos, hogy ezt a fajta bőrátültetést csak ideiglenes jelleggel lépnék meg, addig, amíg nem sikerül olyan emberi bőrdonort találni, amivel véglegesíthető a kezelés.Az emberekre való átültetés kísérletét jövő hónapban kezdik el a Massachusetts General Hospitalben, első körben hat, égési sérülésekkel bíró páciensnél nézik meg, hogyan reagál a szervezet a transzplantációra. Ha kísérlet sikeres lesz, további két szintet kell még teljesíteni a disznóbőröknek ahhoz, hogy azokat szélesebb klinikai körökben is alkalmazzák.