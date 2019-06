Trópusi hőségre készül Bécs - Egy teljes utcát klimatizálnak

A következő évtizedekben várhatóan jelentősen emelkedik az extrém meleg napok száma Bécsben is, az előrejelzések szerint az évszázad végére évi 50-55-re nőhet az ilyen napok száma az osztrák fővárosban. Bécs 7. kerületében szinte alig lehet zöld területtel találkozni, ami - tekintettel a városi hősziget jelenségre is - előre vetíti, hogy a folyamatban lévő globális felmelegedés az itteni lakókat különösen erősen fogja igénybe venni.Ezért az osztrák fővárosban egy új projektbe kezdenek: a Neubau nevű városrészt nemcsak sűrű lombkoronával rendelkező fákkal fogják beültetni, de permetkapukkal és több utcai vízvételi lehetőséggel is ellátják majd, kialakítanak 150 új kerékpár-parkolóhelyet, a Zieglergasse nevű utcát pedig teljesen klimatizálják.Összesen 5 permetkapu, 5 pergola védett ülőhelyekkel felszerelve, 32 karosszék, 5 nagyobb vízvételi lehetőség és 24 fa fogja a járókelőket a meleg nyári napoktól megóvni és felfrissíteni, ezen túl a kutyák és macskák számára is ivókutakat alakítanak ki - közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája. A célzott átalakítási intézkedésekkel, a zöldítéssel, a párakapuk és kutak kialakításával a szándék szerint jelentősen javul majd a meleg napokon az életminőség.

Az utca klimatizálása 2,4 millió euróba, azaz 768 millió forintnak megfelelő összegbe kerül majd, melynek 70 százalékát Bécs a központi költségvetéséből finanszírozza. A "Cool Mile/Kühle Meile Zieglergasse" nevű kísérleti projekt keretében az építési munkálatokat az év végére fejezik be.