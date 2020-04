Fordítva ülnek a lovon az olaszok és jobb lenne, ha nem lenne semmi a korona-kötvényből?

Nem jó megoldás az olaszok által követelt közös korona-kötvény kibocsátás és az állandó válságkezelési alapon keresztüli kisegítés sem, mert azzal csak az egyébként is eladósodott eurózóna tagországok helyzete romlana tovább, így elérkezett az idő a tagállamok közötti pénzügyi transzferekre – vetette fel egy keddi online kerekasztal beszélgetésen az egyik legismertebb európai közgazdász. Ez azért rendkívüli felvetés, mert a tagországok közötti közvetlen transzferek nyújtása nagyon ingoványos terület politikailag is és pénzügyileg is.