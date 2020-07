Felfedte az Európai Tanács elnöke, mivel fenyegette meg Orbán Viktort és a többi vezetőt

Egy-másfél órákat „aludt”, bevetette a teraszdiplomácia minden eszközét, köztük egy frissen kapott asztalt és egy kőkeményen hangzó fenyegetést is Charles Michel, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, hogy össze tudja hozni a minapi EU-csúcson a történelmi jelentőségű megállapodást a 2021-2027-es költségvetésről és a helyreállítási alapról – fedte fel maga az elnök a Politicónak. Elárulta azt a kilenc trükköt, vagy inkább pszichológiai elemekkel masszívan átitatott tárgyalástechnikát is, ami elvezetett a sikerhez és bevallotta azt is, hogy csak viccelt azzal, amivel az EU-csúcs kezdetén tényleg megfenyegette az állami vezetőket.