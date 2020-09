Megvédte az Európai Bizottság elnöke az uniós biztost, akinek a lemondását követeli a magyar kormány

Megkapta Orbán Viktor kormányfő levelét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és teljes a bizalma Vera Jourova alelnökben, uniós biztosban, akit a magyar kormányfő ma lemondásra szólított fel – üzente a Bizottság szokásos déli brüsszeli sajtótájékoztatóján az illetékes szóvivő.

Mi hangzott ma el?

Az eseményen a szóvivő azt is bejelentette, hogy holnap, azaz szerdán, egy nappal az uniós csúcstalálkozó előtt nyilvánosságra hozzák a minden tagállam jogállamisági helyzetét bemutató első jelentést, amiből majd kiderül, hogy a Bizottság hogyan ítéli meg a magyar demokrácia és a jogállamiság helyzetét.

Az újságírók többször is kérdezték a szóvivőt, hogy Vera Jourová (fenti képünkön) a múlt pénteki interjúban vajon a magánvéleményét fogalmazta-e meg arról, amikor beteg demokráciát emlegetett Magyarország kapcsán, de a szóvivő csak azt ismételgette, hogy holnap Jourová majd a kamerák elé áll és nyilvánosságra hozza az anyagot és abból minden kiderül.

A szóvivő kijelentette, hogy Ursula von der Leyen nagyon szorosan együtt működik Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős biztossal, a Bizottság alelnökével és "teljes a bizalma" iránta.

Hogy jutottunk idáig?

Jourová múlt pénteken a Der Spiegel német magazinban megjelent interjúban az illiberális demokrácia téma kapcsán az „ill” szójátékkal élt (angolul beteget jelent, az interjúban a „krank” kifejezés jelent meg, ami németül is beteget jelent) Magyarországra, illetve azt rótta fel, hogy a magyar médiaviszonyok miatt sok ember nem tud önállóan véleményt alkotni, mert alig jelenik meg kritika a kormánypárti sajtóban.

Jourová egy másik uniós biztossal együtt hónapok óta dolgozott már a minden tagállamra 4 kategória szerint kiterjedő jogállamisági jelentésen (bírósági rendszer függetlensége, fékek és ellensúlyok, médiaviszonyok, korrupció elleni küzdelem), így nem véletlen, hogy kiemelten figyel rá a magyar kormány.

Jourová múlt pénteki szokatlanul erős kritikái, illetve kifejezései azonban minden eddiginél hevesebb reakciókat váltottak ki a magyar kormányból.

Előbb hétfőn Varga Judit igazságügyi miniszter szólította fel azonnali lemondásra az uniós biztost, mert szerinte megsértette a magyar embereket, illetve az uniós jogszabályokat, amelyek pártatlanságot követelnek meg az uniós biztosoktól minden helyzetben.

Aztán ugyanezekkel az érvekkel levelet írt Orbán Viktor kormányfő ma Ursula von der Leyennek is, Jourová főnökének. Ebben Orbán leszögezte, hogy „A biztos asszony kijelentései összeegyeztethetetlenek a bizottságban elfoglalt pozíciójával, ezért tisztségéből való távozása elengedhetetlenül szükséges. Amíg ez nem történik meg, addig a magyar kormány Vera Jourovával felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat". (Ez az utolsó mondat nyitva hagyta az ajtót a szakmai síkú háttérbeli együttműködés folytatása előtt).

Egyébként éppen most zajlik a jogállamiság és az EU-s kifizetések összekapcsolása körüli vita is, amelyben a német soros elnökség tegnap jött ki a javasolt feltételrendszerrel, illetve szankciós rendszerrel. Ez egy felpuhított verzió lett a korábbi bizottsági elképzelésekhez képest, amit akár csapásként is megélhet mind von der Leyen, mind Jourová.

A szokatlanul heves magyar kormányzati reakció tehát akár abból is eredhet, hogy megérezte: meggyengült a Bizottság az ügyben, és mivel úgyis tudja, hogy erősen kritikus lesz a Magyarországról szóló bizottsági jelentés, így "megelőző kommunikációs csapásként" (amit aztán hetekig lehet majd itthon ismételgetni) ráerősített a Jourová által elmondott sértő kijelentésekre. Ezekre hivatkozva pedig követeli a lemondását, de ez nem valószínű, hogy bekövetkezik, főleg amiatt, hogy von der Leyen máris határozottan megvédte a szóvivője útján.



A közelmúltban Phil Hogan kereskedelmi biztos azért kényszerült lemondani, mert hazájában (Írország) több járványügyi karanténszabályt is megsértett és mivel védhetetlen volt a helyzete, még saját küldő kormánya is lemondásra szólította fel, és von der Leyen se védte be. Ezek miatt Hogan nem tehetett mást, mint lemondott. Jourová helyzete azonban más, egy megjelenés előtti anyag a támadások gyökere, és a főnöke máris megvédte.

