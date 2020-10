Integrációs ugrás helyett pazarló pénzköltéshez és parttalan vitákhoz vezethet az EU-s helyreállítási alap

Alapvető különbség látszik abban, ahogy az Európai Unió a 2009-2013 közötti gazdasági és adósságválságot, illetve most a koronavírus-válságot kezeli és a most eldöntött irányok végül integrációs ugrás helyett pazarló pénzköltéshez és parttalan vitákhoz vezethetnek – hívta fel a kockázatra figyelmet a Budapest Economic Forumon tartott előadásában Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Darvas a minap már adott egy rövid interjút a Portfolio-nak a mai konferencia felvezetéseként, ahol bővebben is kifejtette a helyreállítási alappal kapcsolatos meglátásait, annak történelmi jelentőségét, a mai előadásában inkább a potenciális kockázatokra irányította rá a figyelmet. Előadásában visszautalt arra, hogy az EU-ban mindig is a válságok során mélyült az integráció, de míg a 2009-2013 közötti gazdasági és adósságválságot állandó struktúrák létrehozásával kezelték a vezetők (pl. ESM, gazdaságpolitikai koordináció), addig most az egészségügyi eredetű válságra átmeneti jellegű intézkedések születtek (pl. NextGenerationEU, SURE, EKB eszközvásárlási programja).

Az uniós munkaerőpiaci támogató programból (SURE) Magyarország által igényelt és megkapott 504 millió eurós hitelkeret kapcsán megjegyezte, hogy ez eltörpül attól, mint amekkora összeget a népességszámban hasonló Portugália és Görögország kért. Emiatt hozzátette: érdemes lenne Magyarországnak is kiterjesztenie és megőriznie a munkahelyvédelmi támogatási programokat.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 07. Magyarország is részesül a SURE-ból

Szerinte mivel nagyon nehezen született meg a helyreállítási alap konstrukciója (NGEU) a fukarok és főként a hollandok ellenkezése miatt, így a hozzá társított szabályok végül nagyon gyors, akár pazarló pénzköltéshez, illetve parttalan vitákhoz vezethetnek. Előbbit azzal indokolta, hogy a 7 éves költségvetés keretén felül kell még 2021-2026 között elköltenie a tagállamoknak 750 milliárd eurót, így fennáll a kockázata, hogy nemcsak hasznos projektek lesznek, így ez erősítheti a szkeptikusok hangját. Utóbbi kapcsán pedig egyrészt a pénzköltéshez tervezett jogállamisági feltételeket említette, másrészt azt, hogy az NGEU szabályrendszerébe beépítették az ún. piros lap funkciót (pl. a hollandok akár megkérdőjelezhetik az olasz pénzköltést), ami növelheti idővel a tagállamok közötti vitákat.

Összességében emiatt szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a helyreállítási alap valóban érdemi integrációs ugrást jelent-e majd utólag visszanézve. Előadása végén annak a kockázatát emelte ki, ha a koronavírus egészségügyi és gazdasági hatása enyhül, akkor visszazökkenünk a régi kerékvágásba, a 2019 körüli helyzethez. Így tehát nem számít arra, hogy a helyreállítási alap egy jövőbeli szorosabb költségvetési integrációs felé löki az uniós közösséget.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio