Több mint 50 uniós nagyváros kér közvetlen EU-s forrásokat a klímasemlegesség elérésére

Több mint 50 polgármester kérte az Európai Uniót a 2030-as kibocsátáscsökkentési célok emelésére és a városok részére nyújtott közvetlen Covid-helyreállítási alapok biztosítására.

A Főpolgármesteri Hivatal levelében, amelyet mások mellett az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének címeztek, az áll, az Európai Unió vezető szerepe elengedhetetlen ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodással összhangban az éves átlaghőmérséklet-növekedés mértékét az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 fokra korlátozzák, mivel ez gyors és messzemenő átalakulásokat igényel majd.

"Felismerjük azon törekvés szükségességét, hogy Európát éghajlatsemleges pályára állítsuk, amely olyan jövőt teremt, ahol minden ember számára biztosított az egészséges, rugalmas és biztonságos környezet. Itt az ideje az EU 2030-as éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések felülvizsgálatára, 2030-ig legalább 55 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátást az 1990-es szinthez képest, a tagállamokra nézve kötelező erővel" - hangsúlyozták az aláírók a MTI-hez eljuttatott levélben.

Hozzátették, hogy azt kérik, az európai uniós támogatásokat és helyreállítási politikákat felhasználva segítsék a vezető városokat, amelyek még nagyobb részt vállalnának e cél elérésében, 65 százalékos kibocsátás-csökkentési célt tűzve ki maguk elé.

Jelentős beruházásokat kérnek még a tömegközlekedésbe, a zöld infrastruktúrába és az épületfelújításokba, hogy elősegítsék az átmenetet a városokban. Az Európai Unió helyreállítási tervét úgy kell kidolgozni, hogy a legnagyobb politikai ambíciókat valósítsa meg a kibocsátás-csökkentés terén - tették hozzá. Továbbá, az európai uniós támogatást és finanszírozást oda kell becsatornázni, ahol a legnagyobb szükség van rá - az európai városokba - a városi területek átalakító erejének fellendítése, valamint a zöld és igazságos helyreállítás érdekében – írták.

Ugyanakkor a fosszilisüzemanyag-igényes ágazatok helyreállítási finanszírozása a dekarbonizációs kötelezettségvállalások egyértelmű feltétele - írták az európai polgármesterek.

A minap került sor Budapesten egy klímavédelmi konferenciára, amelyen az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke is részt vett, illetve tegnap egy átfogó épületfelújítási stratégiát is közzétett a testület, amelyben a városok átalakításának kibocsátás-csökkentési hatásait is kiemelték: