Egy hét múlva nyílik egy olyan EU-pályázat, ami a 2021 utáni EU-pénzek elköltését segíti majd

A napokban jelent meg, egy hét múlva pedig meg is nyílik az az uniós pályázat, amely a 2021-2027-es fejlesztési ciklus stratégiai és projektszintű előkészítését segíti majd az önkormányzatok, illetve az általuk tulajdonolt cégek számára. A pályázat céljaira összesen 5 milliárd forint áll rendelkezésre, ami megyénként legalább 10 millió, legfeljebb 350 millió forint lehet egy megadott táblázat alapján. A kiírás azért hasznos, mert a válság miatt jellemzően forráshiányos önkormányzati világban 100%-os támogatási intenzitás mellett forrást tudnak kapni arra, hogy végig tudják gondolni a területfejlesztési szempontjaikat a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan még azt megelőzően, hogy az uniós keretköltségvetés és helyreállítási alap minden mozaik darabja a helyére került volna.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A minap jelent meg, október 28-tól január 29-9ig pedig nyitva is lesz az az uniós pályázat, amely „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” címet viseli (TOP-1.5.1-20 kódszámú). A felhívás célja a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges, helyi, integrált területi stratégiai dokumentumok – mint például területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program – felülvizsgálata, elkészítése, valamint olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítását a 2021-2027 közötti időszakban tervezik majd a területi operatív program keretében az érintettek.

A felhívás keretösszege 5 milliárd forint és akár konzorciumi formában is jelentkezhetnek rá az alábbi pályázók:

Megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat (GFO 321),

Megyei önkormányzati hivatal, Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Gazdasági társaság (GFO 11), melyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Az 5 milliárdos keretből az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum az alábbi táblázatban szereplő összeg lehet és azt is rögzíti a felhívás, hogy a támogatott támogatási kérelmek várható száma 20 darab lesz.

A friss pályázati felhívás kapcsán megkérdeztük Szebeni Dávid területfejlesztési szakértőt, az Enrawell stratégiai igazgatóját, aki azt emelte ki:

A magyar fejlesztéspolitikai tervezésben mindenképpen előrelépés, hogy az aktuális költségvetési időszak forrásaiból igyekszik finanszírozást biztosítani a következő időszak területfejlesztési projektjeire.

Meglátása szerint többek között azért is üdvözlendő ez a pályázati felhívás, mert valamivel szervezettebb és átláthatóbb mederbe tereli az önkormányzatok, megyei önkormányzatok projektjeinek becsatornázását a minisztériumi tervezési folyamatba. Emellett arra az előnyre is rámutatott: a forráshiányos önkormányzatoknak nem a 2021-27-es támogatási konstrukciók megjelenése utáni egy-két hónapban kell minden projekt műszaki tervdokumentációját elkészíteniük, hanem ezzel a felhívással „esély nyílik a műszaki tartalom alapos átgondolására a kapkodás helyett”.

Véleménye szerint azok a projektek, amelyeknek előkészítését a megyei önkormányzatok és a főváros ebből az 5 milliárdos keretből finanszírozza, előkészítettségük okán előnyben lesznek, amikor megjelennek az új támogatási konstrukciók. Emiatt szerinte a megvalósulásuk valószínűsége is nagyobb lesz, amelyhez erőforrásokat és kapcsolódó projekteket is lehet rendelni a későbbiekben, így segíti a koherens településfejlesztési stratégiák megalkotását is.

Címlapkép forrása: