Túlélő üzemmódba kapcsolt az EU a járvány miatt: alig lesz személyes találkozó Brüsszelben

Mivel Belgiumban és Németországban is erős a koronavírus-járvány második hulláma, ezért az EU soros elnökségét vivő németek úgy döntöttek, hogy csak az unió működőképességének fenntartása szempontjából elengedhetetlenül fontos témákról és a járványkezelés koordinálásáról lesznek ezentúl személyes találkozók, így a legtöbb eseményt online, videókonferencián rendezik meg – közölte a német soros elnökség szóvivője.

A Politico által megszólaltatott uniós diplomata értékelése szerint mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novemberben a miniszteri találkozók (Tanács) legtöbbjét, vagy akár az összeset is videókonferencián tartják majd. Így tehát nem kell Brüsszelbe, vagy Luxembourgba repülnie a tagállami szakminisztereknek és delegációjuknak sem, mint ahogy azt a közelmúltban a külügy-, igazságügyi és agrárminiszterek tették. Éppen utóbbi, maratonira sikeredett ülésen született meg a Közös Agrárpolitika reformjáról szóló tanácsi megállapodás, amire ár pár napra az EP is elfogadta a saját álláspontját, így kezdődhetnek az intézményközi egyeztetések:

Arról, hogy abszolút minimumra csökkentik a brüsszeli meetingek számát, és csak az EU működő képességének fenntartására, illetve a járványkezelés koordinálására koncentrálnak a tagállamok, a hétfői találkozón a tagállamok uniós diplomatái is egyet értettek. Eszerint a német soros elnökség legfontosabb célkitűzése most az, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetés és helyreállítási alap intézményközi egyeztetéseit a lehető leghamarabb sikeresen lezárja, hogy az EU minél hamarabb elkezdhesse kifizetni a pénzeket ezekből a nagy kasszákból a járvány második hullámával egyébként is bajlódó tagállamoknak.

Amint megírtuk: még ha két héten belül sikerülne is lezárni minden vitát a büdzsé körül, akkor sem lenne lehetséges az, hogy január elsején mindkét kassza jogilag el tudjon indulni, mert a ratifikációs folyamat is időt vesz igénybe.

Címlapkép forrása: Getty Images