Most siess, 3 nap múlva felfüggesztik a napelemes EU-s pályázatot!

Úgy tűnik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felőli közelmúltbeli közlemények megtették a hatásukat: egy utolsó roham indult a 0%-os uniós energiahatékonysági hitelért a vidéki Magyarországon és ennek jegyében ma reggel már arról jelent meg egy hivatalos közlemény, hogy túlfutott a regisztrált hitelkérelmek volumene a teljes pályázati keretösszegen, ezért 3 nap múlva, csütörtökön éjfélkor felfüggesztik a pályázatot.

Szűkszavú közlemény jelent meg november 2-án a hivatalos uniós pályázati oldalon, amely arra figyelmeztet, hogy a központi régión kívüli térségnek szóló „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) hitelprogram esetében a beérkezett hitelkérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Ezért a közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy

a hitelkérelmek befogadását jelen közlemény megjelenésétől számított harmadik napot követően ideiglenesen szüneteltetjük, támogatási kérelmet 2020. november 5. napján 24.00 óráig lehet benyújtani.

Ugyanennek a lakossági energiahatékonysági pályázatnak a Budapestre és Pest megyére szóló verziója (VEKOP-5.2.1-17) már tavaly októberben kimerült és némileg meglepő, hogy már most kimerült az ország többi részének szóló, korábban több lépésben végül 76 milliárd forintosra csökkentett keret is. Úgy tudjuk, hogy az utóbbi egy hónapban bő tízmilliárd forintos volumenben érkeztek be igénylések és emiatt ugrott fel a keretösszeg lefedettsége 100% fölé. Összességében pedig a vidéki régiókban mintegy 20 ezer támogatott projektről is szó lehet, hiszen már az őszi roham előtt is mintegy 17 ezer igénylést jóváhagytak (ezen felül értendő a központi régiónak szánt 12 milliárdos keret, abból mintegy 3 ezer hitelkérelmet hagytak korábban jóvá).

Szeptember végén elhangzott egy olyan minisztériumi jelzés, miszerint jövőre indulhat majd egy olyan támogatási konstrukció, ami 30-40%-os támogatást ígér, ami a napelemes beruházási döntések halasztása irányába mutatott. Aztán rá két hétre a tárca kiadott egy olyan közleményt, amely arra figyelmeztetett, hogy a most még elérhető napelemes pályázati konstrukcióban megmaradhat a szaldó elszámolás, de később már csak a bruttó elszámolás szerint lehet majd a hálózatra csatlakoztatni a lakossági kiserőműveket. A bejelentések komoly változás felé mutattak, így több cikket is írtunk, körbejárva a témát (itt és itt és itt), és

feltehetően ez utóbbi minisztériumi jelzés adott ismét lendületet ennek a GINPOP-os konstrukciónak, ami végül oda vezethetett, hogy mostanra már kimerült a keret.

A minap egyébként kiderült, hogy nem 30-40%-os támogatást tartalmazhat majd a jövőre induló új pályázat, hanem ilyen mértékű energiafelhasználás csökkenést célozhat meg (azaz 30-40%-nál nagyobb is lehet a támogatási intenzitás), de cserébe ennél már a bruttó elszámolással kell kalkulálnia a lakosságnak.

