Visszaszólt a német kormánytag Orbán Viktor vétófenyegetésére

Találtunk egy olyan megoldást az EU-s pénzek és a jogállamiság összekötésére, amelyet a tagállamok túlnyomó többsége támogat és így „most mindenkinek felelősséget kell vállalnia” a Tanácsban, amikor a két másik uniós költségvetési rendelet ügyében szavazni kell – üzente a magyar kormányfő vétófenyegetésére utalva Michael Roth, a német kormány Európa-minisztere, aki a német soros elnökség idején végig vezette a vitákat a jogállamisági kérdésekben a Tanácsban.

Roth a Politico-nak adott rövid nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy azért lenne felelőtlen döntés megvétóznia a magyar (és a lengyel) kormánynak a szigorú jogállamisági feltételekért visszavágás jegyében a 2021-2027-es uniós költségvetés és a helyreállítási alap saját forrás rendeletét, mert ezekből a keretekből Magyarország is „nem elhanyagolható mértékben” kap.

Miután múlt héten megszületett az alku a Tanács (német soros elnökség) és az Európai Parlament között előbb a jogállamisági feltételekről, majd tegnap a két másik uniós költségvetésről, most az a menetrend várható, hogy a német soros elnökség jövő kedden, november 17-én szavazásra viszi a Tanácsban mindhárom rendelettervezetet.

Mivel a jogállamisági rendelet jóváhagyásához elég a minősített többség (legalább 15 tagállam) és mivel Roth utalt rá, hogy ezt a tagállamok túlnyomó többsége támogatja, így itt hiába vétóz a magyar és a lengyel kormány képviselője, ebből biztosan jogszabály lesz.

A két másik költségvetési rendelettervezetnél viszont egyhangúság kell a Tanácsban, azaz az összes tagállamnak jóvá kell hagynia és most arra figyelmeztetett a német soros elnökséget vivő döntéshozó, hogy

ne vétózza meg ezeket a magyar kormány, mert azzal az egész uniós költségvetési döntéshozatal megáll és így Magyarország se kapna új uniós forrásokat 2021-től.

Orbán Viktor a hét végén levelet írt az uniós vezetőknek, amelyben a vétó lehetőségére figyelmeztetett, de már kedd reggel azt jelezte a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt frakcióvezetője, hogy ő nem gondolja, hogy vétózni fog a magyar kormányfő.

Aztán kedden délelőtt az Európai Tanács elnökével folytatott videókonferenciát Orbán Viktor és ezután a nemzetközi kommunikációs államtitkár által kiadott cikkben már szó sem volt a vétóról. Ez tehát arra utal, hogy inkább a nyomásgyakorlást, a jogállamisági feltételek utolsó pillanatos felpuhítását szolgálta a vétófenyegetés, de a jelek szerint ez nem ért célt és ezért a kormányzati kommunikáció elkezdte a magyar közvélemény felkészítését arra, hogy „hivatalos a Soros-terv”, azaz az ő állítólagos utasítására nem jönnek majd az új EU-s pénzek.

Orbán Viktor múlt pénteken a rádióinterjúban azonban jelezte, hogy a magyar államnak meg vannak előre 2 évre a forrásai, azaz nem szorul rá az új uniós pénzekre, mi pedig a tényleg szigorú jogállamisági feltételrendszer ismertetése mellett összeszedtük az elemzésünkben, hogy mik azok a források, amelyek tényleg lehetővé tehetik ennek a 2 évnek az átvészelését. Az egyik fontos tényező például az, hogy a 2014-2020-as ciklusbeli utólagos folyósításaink még jönni fognak Brüsszelből, amelyek volumene legalább 11 milliárd euró, így ez enyhíti majd a magyar államháztartásra nehezedő, a vírusválság miatt egyébként is jelentős nyomást.

Ha mindkét uniós költségvetési rendeletre megszületik az egyhangú jóváhagyás jövő héten, azután 20 tagállam parlamentjének még otthon is ratifikálnia kell a helyreállítási alappal kapcsolatos saját forrás rendeletet. Itt még a magyar parlament szintén megakaszthatja a folyamatot, mert vétót helyezett kilátásba.

A tagállamokban azért kell a ratifikáció, mert ez a saját forrás rendelet új uniós adónemek beszedésére ad felhatalmazást a Bizottságnak a tagállamok felől, és ehhez a tegnapi döntéssel egy menetrendet is társítottak. Így tehát a tagállamok önálló adóbeszedési politikáját érinti ez a rendelet, ezért kell a parlament támogatása. Ez a 20 tagállamban lezajló ratifikációs folyamat jellemzően 1-2 évig is el szokott tartani, de most a koronavírus-válság időkényszere miatt ezt felpörgetik a tagállamok és ebben jó példával akar elöl járni a német soros elnökség. Roth ugyanis megígérte, hogy a német parlament még az év vége előtt áldását adja erre a saját forrás rendeletre és bizakodik benne, hogy más tagállamok is követik ebben. Szerinte a jövő év elejére lezajlik majd ez a ratifikációs folyamat a tagállamokban.

Az EP részéről a tegnapi sajtótájékoztatón szintén az a várakozás hangzott el, hogy tavasz körülre juthat el az EU addig, hogy a helyreállítási alap működőképes lesz és így a Bizottság ki tudja bocsátani a kötvényeket, majd az azokból bejövő pénzt el tudja kezdeni kiutalni a tagállamoknak (előbb az előlegeket, majd utána a projektek haladása ütemében a rendes folyósításokat is meg tudja oldani.)

