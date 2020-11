Itt a teljes levél, amelyben újabb EU-kilépésre figyelmeztet a szlovén kormányfő

Nem szabad eltérni attól a megállapodástól, amit a júliusi állam- és kormányfői csúcstalálkozón eldöntöttünk, mert ha ez mégis megtörténik, akkor „számíthatunk arra, hogy a következő hajó is elhagyja a konvojt” – üzent a szlovén miniszterelnök az EU vezetőinek abban a levélben, amely tegnap még csak néhány részletében, mára viszont teljes terjedelmében nyilvánossá vált.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Politico által nyilvánosságra hozott levél központi üzenete nagyon hasonlít a magyar és a lengyel kormány érvelésére, ami azért érdekes, mert közben a hétfői nagyköveti ülésen a szlovén illetékes ellentétesen „szavazott” a magyar és lengyel nagykövettel. Így Janez Jansa miniszterelnök levele afelé mutat, hogy végülis nem kettő, hanem három tagállam költségvetési vétójával nézhetünk szembe a Tanács ülésén.

A lengyel álláspont lényege a magyarhoz hasonlóan az, hogy a júliusi EU-csúcson a vezetők nem arról állapodtak meg, hogy egy szigorú jogállamisági feltételrendszert kötnek az EU-s pénzekhez, hanem csak az unió költségvetésének pénzügyi érdekvédelmét rögzítették (ugyanezt ismételte meg a mai Kormányinfón Gulyás Gergely is). Így az érvelés szerint az azóta a német soros elnökség és az Európai Parlament által elfogadott javaslat eltér a nyári alkutól, ráadásul a mechanizmus nem körbehatárolt, ideológiai jellegű nyomásgyakorlást is ki tud fejteni (és így párhuzamosan struktúrát hoz létre a 7-es cikkben rögzített jogállamisági mechanizmussal), így azt el kell utasítania a lengyel (és magyar) kormánynak, illetve vele együtt a két uniós büdzsét is.

A Janez Jansa által kedden írt, ma teljes terjedelmében megismert levél gyakorlatilag teljesen osztja a fenti álláspontot és ezért azt szorgalmazza, hogy törekedni kell a tagállamok egységére, anélkül nem lehet továbblépni semmilyen irányba a jogállamisági vitában. Ezzel az érveléssel (de közben a szlovén nagykövet ezzel ellentétes hétfői politikai állásfoglalásával) lényegében arról van szó, hogy kedd óta már egy harmadik tagállam felől is reális a vétóveszély akkor, amikor jogilag is dönteni kell a 7 éves keretköltségvetésről és a helyreállítási alapról. ezt a helyzetet is bizonyára megvitatják majd a ma este 6-kor kezdődő videókonferenciás EU-csúcson.

Jansa leveléről, illetve arról, hogy szerinte kire célozhatott újabb EU-kilépőként a szlovén kormányfő, megkérdezték ma Gulyást is, aki szerint nem lehet azt a következtetést levonni, hogy Magyarországra gondolt volna a szlovén miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar (b) és Janez Jansa szlovén miniszterelnök (j) könyökérintéssel köszöntik egymást a 2 x 400 kV-os Cirkovce-Pince távvezeték alapkőletétele előtt Kidričevóban 2020. október 14-én. A tervezett távvezeték a Szlovénia-Magyarország-Horvátország összeköttetés része, a ljubljanai kormány egyik fő prioritása a szlovén energetikai infrastruktúra fejlesztésében. A távvezeték létrehozza az első államközi kapcsolatot a magyar átviteli hálózattal, növeli a szlovén villamosenergia-rendszer, az átviteli hálózat és az import átviteli kapacitás megbízhatóságát, és előre nem látható események vagy működési problémák esetén javítja az ellátás megbízhatóságát.