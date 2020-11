Magyar vétó: kemény üzenet jött az EP felől, de a magyar kormánytól is

A mai Kormányinfóról szóló másik hírfolyamunkban több posztban is beszámoltunk arról, hogy miket válaszolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azokra a kérdésekre, amelyek a magyar és a lengyel kormány hétfői politikai vétóját firtatták a jogállamisági mechanizmusra, az uniós költségvetésre és a helyreállítási alapra. Ezeknek az az üzenete, hogy ha a mechanizmus nem puhul fel, akkor a kormány a két másik büdzsét továbbra sem fogadja el, így azok nem tudnak elindulni. Gulyás többször utalt arra, hogy a kormányt nem különösebben zavarja az, ha a helyreállítási alap nem indul el (kimaradunk belőle), de persze szeretne segíteni egy közös adósságvállaláson keresztül a bajban lévő (államcsőd közeli helyzetet is említett) déli államokon. Azt is érzékeltette: abban sem lát tragédiát a kormány, ha a 2021-2027-es költségvetés sem tud elindulni jövő januárban, hiszen akkor a 2020-as évi büdzsé keretei mentén megy tovább az unió finanszírozása.

Ahogy Soros György a friss cikkében, úgy Gulyás is tévesen jelezte a sajtótájékoztatón azt, miszerint már megszületett volna a vétó, azaz döntések születtek hétfőn. Valójában, ahogy akkor is megírtuk: csak politikai jellegű állásfoglalást kért a német soros elnökség a tagállamoktól, akik tehát nem formális, jogi hatályú döntést hoztak, csupán tesztelte a német elnökség a tagállamok hozzáállását. Így tehát ahogy azt akkor a magyar kormány is hangsúlyozta, nem született még semmiről sem döntés, most pedig a háttérben zajlanak az egyeztetések, hogy valamiféle kompromisszum keretében a költségvetési csomag el tudjon indulni.