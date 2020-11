Magyar vétó: mindenki keménykedik, a németek keresik a megoldást, a franciáknak van egy terve

A mandiner.hu információi szerint a magyar miniszterelnök kész megvétózni az európai uniós költségvetést és a helyreállítási alapot is, amennyiben jogállamisághoz kötik az egyes tagállamoknak szánt források kifizetését. Orbán Viktor miniszterelnök erről levelet is írt az EU német soros elnökségének a portál vasárnapi cikke szerint. A vétó belengetésére a Portfolio is felhívta már pénteken a figyelmet, ahogy arra is, hogy egy erős jogállamisági feltételrendszerről született döntés, amely alapján akár a következő évekbeli EU-pénzeink veszélyben vannak, de a kormányfő azt mondta: 2 évig is kibírnánk azok nélkül.