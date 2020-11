Elárulta Navracsics Tibor, miért nem akarja a jogállamisági mechanizmust a magyar kormány

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

A volt uniós biztos, jelenleg a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt kormánybiztosa arra mutatott rá, hogy például vitatott az a kérdés, miszerint az igazságszolgáltatás adminisztratív módon az adott ország igazságügyi tárcája alá tartozik-e, vagy sem, illetve a bírák egy önigazgatási egység alá tartoznak-e, vagy sem, mint ahogy az például Magyarországon van.

Felemlegette, hogy amíg igazságügyi miniszter volt, több olyan szabályt is megkérdőjeleztek Magyarországon, ami más tagállamokban már évek óta ugyanúgy benne volt a rendszerben, és így azt mondta, hogy igenis tapasztalt kettős mércére utaló jeleket. Így tehát megerősítette, hogy ettől a kettős mércétől fél most is Magyarország és Lengyelország, majd leszögezte:

Néhány nyugati EU-ország még mindig gyanakvóan tekint ránk, valószínűleg instabil, fiatal demokráciának tart minket.

Ő egyébként úgy látja, hogy a magyar kormány attól tart, ezt a jogállamisági mechanizmust olyan témák esetén is akarják majd alkalmazni, aminek semmi köze a jogállamisághoz, igaz a magyar kormány hivatalos kommunikációjától eltérve azt mondta: „De nincs ilyen közvetlen kapcsolat például a jogállamisági mechanizmus és a bevándorlási politika között”.

Azt viszont megerősítette, amit tegnap Orbán Viktor kormányfő is hangsúlyozott a kétlépcsős javaslat ismertetésekor, miszerint az egész költségvetési vétó nem a pénzről szól, hanem a nemzeti szuverenitásról, majd úgy folytatta:

A magyar kormány - és a lengyel is - nem akar semmilyen politikai integrációt az EU-ban. Vissza akar térni az EU eredeti, gazdasági jellegű elképzeléséhez, amire eredetileg létrehozták az EU-t.

Navracsics nem akarta kommentálni a magyar kormányfő azon narratíváját, hogy Soros György nemcsak egy mágnás, hanem sötét módszerekkel irányítja is az uniós döntéshozatalt, illetve az EU-t Szovjetunióhoz hasonlító kifejezésre is csak annyit mondott, hogy Magyarországon erős a politikai közbeszéd stílusa. A volt igazságügyi miniszter nem attól fél, hogy nagy megítélésbeli kárt okoz Magyarországnak az uniós költségvetési vétó, miközben sok ország gyorsan segítségre szorulna. Ő inkább azt tartja problémásnak, hogy főleg a német sajtóban már régóta különösen rossz az imázsa az országnak. „Ez szomorú fejlemény” – rögzítette.

Szerinte a német sajtóban

Az ország nem élő demokráciaként jelenik meg, hanem kizárólag az autoriter berendezkedés felé hajló rendszerként. Természetesen a legújabb lépések egyáltalán nem segítenek

a megítélés javításában (- a szerk.). Utóbbi mondatával a jogállamisági viták miatti költségvetési vétó mellett akár más minapi magyar törvénykezési lépésekre is utalhatott.

Navracsics bízik abban, hogy ebből a költségvetési vitás helyzetből valahogy ki lehet jönni, de ez nem pénzkérdés, az nem fogja megoldani. Rögzítette, hogy minden tagállam végülis elkötelezett a jogállamiság mellett, de az lenne a megoldás, ha a mechanizmus visszatérne ahhoz a kerethez, amiről nyáron megállapodtak az állam- és kormányfők (itt megint arra a magyar és lengyel kormányzati narratívához tért vissza, hogy csak egy költségvetési fókuszú mechanizmusról állapodtak meg, semmi többről).

Arra a felvetésre, hogy kihagyható-e Magyarország és Lengyelország a helyreállítási alapból egy megerősített uniós együttműködés keretében, mint ahogy az már felröppent tervként, azt mondta:

igen, a lehetőség adott, és erre a helyzetre a magyar kormány már el is kezdett felkészülni a nemzetközi devizakötvény kibocsátással.

Emiatt rákérdezett az interjúkészítő arra, hogy „Ez lenne az első lépés az EU-ból való tényleges kilépés felé? Mivel egy kulcsfontosságú uniós politikai terület, a költségvetés, Magyarország szavazata nélkül dőlne el?” Erre Navracsics szó szerint így reagált:

Ez minden bizonnyal a legszomorúbb forgatókönyv lenne az EU-integráció elmúlt 20 évében. A magyarok semmilyen körülmények között nem akarnak kilépni az EU-ból, a túlnyomó többség a tagságot támogatja.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán