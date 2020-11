Kedden 72 milliárdos uniós munkahelyvédelmi hitelt vesz fel a magyar kormány

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A 100 milliárd euró összegű munkahelyvédelmi alap (SURE) olyan részmunkaidős vagy rövid távú (Kurzarbeit) programokat finanszíroz, amelyek segítségével a cégeknek nem kell tömegesen elbocsátaniuk alkalmazottaikat a koronaválság miatt. Ezzel két legyet üthetnek egy csapásra. Egyfelől, ha egyszer a gazdaság túl lesz a válságon, az üzleti vállalkozásoknak nem kell a nulláról újrakezdeniük. Másfelől a tömeges munkanélküliség elkerülésével a belső kereslet összeomlása is könnyebben elkerülhető.

A SURE forrásaira eddig 18 tagállam jelentkezett be, köztük Magyarország, amely brüsszeli források tájékoztatása szerint eredetileg 1 milliárd euró kölcsönre jelentett be igényt még augusztus elején. A hosszan elhúzódó tárgyalások végén a Bizottság, majd a Tanács valamivel több mint 504 millió eurós kölcsönt hagyott jóvá, aminek tehát most fizeti ki Brüsszel az első, 200 millió eurós részletét. Ez az átutalás azután történik, hogy a Bizottság november 24-én, sorrendben harmadszor bocsátott ki úgynevezett SURE-kötvényeket, ezúttal 8,5 milliárd euró értékben, amit öt tagállam, köztük Magyarország között osztanak majd el. Hazánknak maximum 15 éven belül kell visszafizetnie a kedvezményes kölcsönt.

A Magyarország részére a Bizottság által jóváhagyott keret nagyjából felét egészségüggyel kapcsolatos intézkedésekre lehet majd felhasználni, míg a másik feléből a legnagyobb hányad (113,7 millió euró) azon költségek (640 millió euró) egy részének a fedezésére megy majd, amelyeket február 1. óta fordított a kormány a költségvetésből a rövid idejű munkaprogramokhoz hasonló intézkedések finanszírozására – emlékeztet a lap.

A kölcsönből összesen 15 intézkedést lehet majd finanszírozni. Ezek a következők:

Turisztikai célpontok kapacitásainak javításához nyújtott ideiglenes támogatás a meglévő munkaerő megtartása érdekében. Ideiglenes támogatás élelmiszerfeldolgozó vállalkozásoknak, különösen önfoglalkoztatók és egyszemélyes cégek számára. Ideiglenes támogatás a méhészeti szektorban. Ideiglenes támogatás haltenyésztő vállalkozásoknak. Azoknak a gyermektámogatási kedvezményeknek a kiterjesztése 2020. június 30-ig, amelyek a veszélyhelyzet alatt lejártak. A munkavállalók tb-befizetésének felfüggesztése bizonyos szektorokban 2020 márciusa és decembere között, a költségeknek arra a részére, amelyek a munkaidő csökkentése vagy felfüggesztése miatt keletkeztek a cégeknek. A képzési díjak befizetése alól a munkaadóknak 2020 márciusa és december között nyújtott mentességek. A munkaadók által fizetett rehabilitációs hozzájárulási adó csökkentése bizonyos szektorokban 2020 márciusa és júniusa között. Adómentesség nyújtása a KATA-rendszerben adózó kisadófizetőknek 26 tevékenység esetében. A KIVA adóalapjából a személyi költségek kizárása bizonyos szektorokban 2020. március és június között. Egyszeri átalány fizetés az egészségügyben dolgozóknak a járvány idején végzett többletmunka elismeréseként. A járvány megfékezésére bevezetett különleges intézkedésekhez kötődő költségek az állami tulajdonú vállalatoknál. A járvány megfékezésére bevezetett különleges intézkedésekhez kapcsolódó költségek és az állami tisztviselők egészségének megóvására meghozott intézkedések költségei. A kórházakban az infrastruktúra és az ápolószemélyzet, valamint a betegek védelmében eszközölt beruházások költségei. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a személyi védelmet szolgáló eszközök és berendezések közvetlen költségei.

Címlapkép forrása: Portfolio