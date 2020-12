Vétóügy: ha kitart a két ország, az EU 2050-es klímacélja is veszélybe kerülhet

Az utóbbi napokban több olyan értesülés is napvilágot látott, amely afelé mutat, hogy Angela Merkel német kancellár abban is gondolkodik: lezáratná a Magyarország és Lengyelország elleni 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárást a Tanácsban, hogy ezért (és más engedményekért) cserébe rávegye a két országot, hogy ne vétózzon az uniós költségvetésnél és a helyreállítási alapnál.

Múlt héten Wolfgang Münchau, a Financial Times korábbi publicistája, most az Eurointelligence igazgatója célzott erre egyik írásában, amely a magyar-lengyel vétóhelyzet javasolt megoldását járta körbe (nem szabad engedni a magyar és lengyel kormánynak, hanem tovább kell lépni nélkülük a megerősített együttműködés formájában a helyreállítási alapnál). Ma pedig Hegedűs Dániel, az amerikai hátterű German Marshall Fund közép-európai munkatársa célzott szintén erre és megemlítette azt, hogy Manfred Weber (az Európai Parlamentben az Európai Néppárt frakcióvezetője) egy múlt heti belga lapinterjúban már utalt erre, és ő maga is úgy tudja a német kancellári hivatal köreiből származó információk alapján, hogy ezt a lehetőséget is mérlegelik Berlinben és Brüsszelben.

Hegedűs szerint ez nem lenne jó irány, mert ezzel mind hazai porondon, mint uniós színtéren felbátorodna a két ország vezetése, és más ügyekben is lehet, hogy akadályokat gördítenének az uniós tervek útjába. Azt is elismeri azonban, hogy a 7-es cikk szerinti eljárások gyakorlatilag nem működnek, alkalmatlanok arra, hogy kikényszerítsék a két tagállamból a jogállamisághoz igazodó kereteket, hiszen még ha meg is lenne a négyötödös többség a Tanácsban arra, hogy kimondják: sérülnek a jogállamiság elvei a két országban, az egyhangúság úgysem jönne össze a szankciók kiszabásához, mert úgyis bevédi egymást a két tagállam.

Érdemes megjegyezni, hogy a nyári EU-csúcs alatt a magyar kormányközeli sajtóban már megjelent az az értesülés, miszerint állítólag Angela Merkel megígérte Orbán Viktornak, hogy a német soros elnökség alatt lezárják a 7-es cikk szerinti eljárást. Aztán ezt az értesülést meglátva a német kormányszóvivő már jóval óvatosabban fogalmazott a Politico-nak: csupán azt mondta, hogy Merkel annyit mondott, mindent megtesznek a témában a német soros elnökség ideje alatt, ha a magyar (és lengyel) kormány is mindenben együttműködik.