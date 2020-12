Fontos jelzés Berlinből a vétóügyben: nem biztos, hogy az EU-csúcson tárgyalnak az ügyről

Nem biztos, hogy napirendre veszik a következő EU-csúcson a közösség új hétéves keretköltségvetése (MFF), a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alap (NGEU) és az EU-s források felhasználását jogállami feltételekhez kapcsoló mechanizmus alkotta csomag ügyét - jelezte pénteken az Európai Unió Tanácsa soros elnöki tisztségét betöltő Németország kormánya.

Steffen Seibert kormányszóvivő (fenti képünkön jobbra) berlini tájékoztatóján Angela Merkel kancellár következő heti hivatalos programját ismertetve elmondta, hogy december 10-én kezdődik az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács értekezlete, amelyen elsőként a járványhelyzetet tekintik át, majd egy új EU-s klímavédelmi célkitűzésről tárgyalnak, és

"a következő napok mutatják majd meg", hogy sorra kerül-e az MFF, az NGEU és a "feltételes mechanizmus" alkotta csomag.

A szóvivő hozzátette, hogy a német soros elnökség megbeszéléseket kezdett a magyar és a lengyel kormánnyal a csomag körüli kérdések megoldásáról. Ez a folyamat továbbra is zajlik. A téma "a legnehezebbek közé tartozik" - mondta.

Ezek a jelzések egyrészt arra utalnak, hogy ha az EU-csúcs előtt megszületik egy kompromisszumos megoldás, akkor erről a csomagról már nem kell a legfelső szinten tárgyalni, mert ott úgyis sok egyéb fajsúlyos ügy is van (Brexit, török kérdés, 2050-as klímacél, koronavírus-járvány miatti lépések összehangolása, stb.). Másrészt arra is utalhatnak, hogy annyira problémás az ügyhalmaz és annyi más megoldandó ügy is van, hogy ezt az egész kérdést későbbre tolják, akár még az év vége előtt egy másik EU-csúcsra.

Steffen Seibert felidézte, hogy a soros elnökség megegyezésre jutott az Európai Parlamenttel a feltételes mechanizmusról. Ez egy "jó és kiegyensúlyozott kompromisszum", amellyel kapcsolatban a német soros elnökség továbbra is készen áll a konzultációra Magyarországgal és Lengyelországgal, és "keményen és komolyan" dolgozik a megoldásért.

Arra a kérdésre, hogy a soros elnökség miként ítéli meg azt a javaslatot, miszerint szükség esetén nem valamennyi - 27 -, hanem 25 tagország együttműködésével kellene kialakítani az NGEU-t, azt mondta, hogy nem kíván részleteket közölni a "gondolkodás és megoldáskeresés folyamatáról".

A magyar és a lengyel kormány november 16-án jelezte, hogy a jogállamisági mechanizmus miatt nem lát lehetőséget az MFF és az NGEU alap elfogadására.

