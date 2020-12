Megvan az uniós büdzséalku, de a magyar-lengyel vétó feladása kell az életbe lépéséhez

Megszületett pénteken délután az elvi megállapodás az Európai Tanács és az Európai Parlament között az Európai Unió 2021-es költségvetéséről, de azt addig nem fogadhatják el jogi értelemben, amíg előzetesen rá nem bólintott minden tagállam egyhangúan a 2021-2027-es keretköltségvetésre – jelentette be az Európai Tanács , az Európai Parlament , valamint az Európai Bizottság illetékes biztosa.

A mai elvi megállapodás szerint a 2021-es uniós költségvetés kötelezettségvállalási plafonja 164,2 milliárd euró lesz, a kiadási főösszege pedig ennél kissé több, 166,1 milliárd euró és fejezetenként is meghatározták, hogy mire legfeljebb mennyi kötelezettség és kiadás vállalható az év során.

Fontos, hogy ma azért nem lehetett jogilag elfogadni a 2021-es uniós költségvetést, mert még hiányzik az ennek alapjául szolgáló 2021-2027-es keretköltségvetés (MFF) minden tagállam felőli elfogadása. A német soros elnökség november 16-án elvi állásfoglalást kért a tagállamoktól és ekkor a magyar és a lengyel kormány illetékese politikai vétót jelzett, így az MFF-rendeletet még nem lehetett elfogadni. Amint ez a vétóveszély reálisan elhárul, akár a következő napokban, akár később (ahogy az intenzív tárgyalások tényét ma Berlinből jelezték), akkor az elfogadott MFF-rendelet alapján az uniós intézmények már gyorsan el tudják jogilag is fogadni a 2021-es büdzsét is, így az zavarok nélkül el tud indulni 2021. január elsején.

Ha viszont év végéig nem lesz meg az egyhangú jóváhagyása az MFF-rendeletnek, akkor az uniós jogszabályok alapján egy „előzetes” költségvetés indul el, amire utoljára 1989 elején volt példa.

Ez azt jelenti, hogy a 2020-as büdzsé bázisán halad a 2021-es büdzsé havonta egytizenkettedes kifizetésekkel azoknál a programoknál, amelyekre van érvényes ágazati jogszabály 2020 utánra is. Nem sok ilyen van, hiszen amint már többször megírtuk, például a kohéziós politikára nincs ilyen és így új kohéziós politikai projektekre nem is lehet kötelezettséget vállalni az új MFF-ig, pontosabban az abból eredő 2021-es büdzsé megszületéséig. A Közös Agrárpolitika első pillérében, a közvetlen kifizetések viszont legkésőbb 2022-ig folyósíthatók ekkor is, havi alapon, várhatóan csúszásokkal.

Ebben az esetben tehát drasztikus költségvetési kiadásvágásokra kell felkészülni az EU-büdzsében, amint arra a Tanács közleményében a német uniós nagykövet is külön felhívta a figyelmet.

A kulcs tehát az, hogy minél hamarabb háruljon el a magyar és lengyel vétóveszély, mert akkor az MFF is elfogadásra kerül (a helyreállítási alap rendeletével remélhetőleg párhuzamosan) és így az MFF-re alapuló 2021-es büdzsé is el tud indulni. Enélkül viszont egy redukált költségvetéssel tud csak működni az EU egészen az MFF-megállapodásig és utána az újrafaragott 2021-es büdzséig.

A két rendelet elfogadásához pedig az kell, hogy a jogállamisági mechanizmusról szülessen valamilyen megállapodás az uniós tagállamok és a Parlament között, mert így gyorsan megnyílik a magyar-lengyel vétó feladásához. Arról, hogy hogyan áll a vétóügy, ebben a hírfolyamunkban számolunk be:

