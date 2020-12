Most akkor elég a jogi garancia az Orbán-kormánynak a vétó feladására, vagy nem?

Orbán Viktor ma reggeli rádiós nyilatkozatának hangvétele és az elmondottak fő üzenete az, hogy a múlt csütörtöki budapesti magyar-lengyel nyilatkozattal összhangban a magyar kormányfő továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a költségvetési kérdésektől válasszák szét a jogállamisági mechanizmus kérdését és míg a 2021-2027-es büdzsé és a helyreállítási alap elfogadása gyorsan megtörténhet, addig a mechanizmusról majd később beszéljenek. Ez tehát arra utal, hogy ő továbbra sem kész feladni a vétót, miközben tegnap este a lengyel kormányfő-helyettes erről beszélt.

Azt is megemlítette a ma reggeli műsorban Orbán Viktor, hogy ahogy a kétlépécsős budapesti nyilatkozat rögzítette: Magyarország és Lengyelország szorosan együtt mozog a kérdésben, ami azt jelenti, hogy ha az egyiknek nem fogadható el valami, akkor a másiknak sem. Ezzel arra utalt, hogy a magyar álláspontot továbbra is figyelembe kell vennie a lengyel kormánynak.

Ezen háttér mellett különösen érdekes, hogy egy kisebb párthoz tartozó lengyel miniszterelnök-helyettes tegnap este Brüsszelben több uniós biztossal való egyeztetése után teljesen máshogy nyilatkozott. Lényegében azt mondta, hogy ha már nem lehet megváltoztatni a jogállamisági mechanizmust és ha a késve elfogadott 2021-es büdzsé miatt kevesebb EU-pénzt kapna Lengyelország is, a helyreállítási alapnál pedig továbblépne együtt a 25 másik tagállam, akkor inkább állapodjanak meg és Lengyelországnak elegendő az, hogy ad egy jogilag kötelező írásos garanciát a Bizottság a mechanizmus alkalmazási feltételeiről, amit majd az EU-csúcson az állam- és kormányfők is megtámogatnak.

Jaroslaw Gowin szó szerint azt mondta:

Mindannyian felismertük, hogy egy lengyel vagy magyar vétó esetén egy „feltételes” költségvetés lenne csak, ami ellentétben egyes hangokkal a lengyel nyilvános viták során, nem lenne jó Lengyelországnak és egyik másik tagállamnak sem.

Aztán ezt is mondta: "Ez az értelmező nyilatkozat lehetne egy világos állásfoglalás az Európai Tanács részéről arról, hogy a jogállamisági mechanizmust nem használnák indokolatlan nyomásgyakorlásra a tagállamokkal szemben az uniós források megfelelő felhasználásán kívüli területeken."

A fentiekhez képest ma reggel Orbán Viktor azt mondta: az, hogy egy nyilatkozatot hozzáfűznek a jogállamisági mechanizmushoz, nem fogadható el:

ez nem fog menni, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a két dolgot külön kell választani.

Aztán később mégis azt mondta, hogy tapasztalt politikusként átlát a brüsszeli terveken, tudja, hogy a migrációs tervek miatt akarja ránk erőltetni Brüsszel ezt a jogállamiságinak nevezett mechanizmust, de

én csak egy dologban hiszek, a jogi garanciában.

Amint este megírtuk: ez a jogi garanciaadás éppen arra szolgálna, hogy megnyugtassa a két kormányt, miszerint a mechanizmust nem fogják használni a migrációs nézetkülönbségekre nyomásgyakorlás céljából.

Ez a legutóbbi idézet tehát arra utal, hogy mégis hagyott egy kiskaput Orbán arra, hogy egy ilyen jogi garancia elfogadható a számára és eláll a vétótól. Ennél egyértrelműbben azonban nem nyilatkozott erről a kérdésről és többször is világossá tette, hogy a mechanizmust mindenképpen le akarja választani a két uniós költségvetés elindulásától.

Ezután viszont arról is beszélt, hogy nem lát abban problémát, ha csak késve állapodnak meg a tagállamok a 2021-2027-es büdzsében és emiatt az ebből levezetett 2021-es uniós költségvetés csak veszélyhelyzeti jelleggel indul el (a 2020-as büdzsére alapozva havonta egytizenkettedes folyósítás formájában).

Ha most nem állapodunk meg januárig, majd megállapodunk később

– jelentette ki. Azt is mondta, hogy „itt semmi probléma nincs”, bár elismerte, hogy a havi folyósítás Brüsszelből „nem kényelmes”. Azt azonban leszögezte, ismét a fenti lengyel jelzéstől eltérően, hogy Magyarország nem veszítene pénzt ezzel a vészhelyzeti költségvetéssel sem, „nem lehet elvenni” pénzt, és szerinte csak az a kérdés, hogy mikor folyósítják majd a pénzt.

Amint megírtuk: ha december 7-ig, a 21 napos időablak bezárultáig nincs egyhangúan, mind a 27 tagállam által elfogadott keretköltségvetése az EU-nak, és így az ebből levezetett 2021-es büdzséről sem tud megszületni az EU-s intézmények közötti formális megállapodás, akkor a jogszabályok szerint egy vészmegoldásra kell áttérni a büdzsében. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as büdzsé alapján kell haladni, havonta egytizenkettednyi részt lehet kifizetni azokban a programokban, amelyekre van elfogadott új ágazati jogszabály (elég kevésre van, például a felzárkóztatási forrásokra és a közvetlen brüsszeli kutatás-fejlesztési, valamint az Erasmus programokra nincs).

Mivel a tagállamok uniós befizetései is kevesebbek a Brexit miatt és a válság miatt a GNI-alapú befizetésük is esik, ezért egy teljes évet tekintve az uniós költségvetésből a kifizetések akár 25-30 milliárd euróval is kisebbek lehetnek, mint ha nem lenne ez a vészmegoldás. Addig haladna ezzel a vészmegoldással az EU, amíg nem születik meg mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyásával az új 7 éves keretköltségvetés. Ez bármikor meg tud történni 2021-ben éven belül is, utána elég gyorsan át tud térni az EU a normál 2021-2027-es büdzsé szerinti új működési módra.

Amennyiben az elfogadandó 2021-2027-es büdzsének a főösszege továbbra is 1074 milliárd euró maradna (2018-as árszint mellett), csak akkor beszélhetnénk arról, hogy Magyarország és más tagállam sem veszít pénzt, mert csak időben később, mondjuk 2022 körül kapja meg azokat a pénzeket, amelyek folyósítása elmaradt 2021 elejétől. Ha viszont az idő előrehaladása, vagy politikai okok miatt a tagállamok egy ennél kisebb keretköltségvetésről egyeznének meg egyhangúan, akkor bizony a mostani késlekedésnek tényleges forrásvesztés lenne a következménye Magyarország számára.

