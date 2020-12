Bréking: eláll a vétótól Magyarország és Lengyelország!

Elfogadta a magyar és a lengyel kormány a német soros elnökség javaslatát a költségvetési vétóvita rendezésére és most a javaslat arra vár, hogy többek között Mark Rutte holland miniszterelnök is elfogadja a kialkudott kereteket - jelezte egy lengyel kormányzati forrás a Reutersnek . Közben a Bloomberg , amely először jelezte a megszületett alkut, elért egy magyar kormányzati forrást, aki névtelenül szintén megerősítette, hogy megszületett az elvi megállapodás.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Előzetesen megállapodtunk, de van némi nyomás, mert az a cél, hogy a végleges keretekkel is végezzünk az EU-csúcsig

– jelezte egy névtelenséget kérő kormányzati forrás a Reutersnek. Ez a nyomás arra utalhat, hogy már ma délutánra összehívta a német soros elnökség a tagállami nagyköveteket Brüsszelbe egy egyeztetésre az uniós költségvetésről - jelezte szintén a hírügynökség egy brüsszeli diplomatára hivatkozva. Most az ügyben érintettek Brüsszelben várják a keretek végső megerősítését.

Mivel délelőtt Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy egy olyan megoldáson dolgoznak, ami a magyar és lengyel vétó elhárítását célozza azzal együtt, hogy a jogállamisági mechanizmushoz sem nyúlnak hozzá, így a lengyel és magyar kormányforrás áttételesen azt mondta, hogy a két ország elállt a vétófenyegetésétől.

A Bloombergnek Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes jelezte, hogy megszületett az egyezség, de a részleteiről nem beszélhet. A Portfolio is megírta ma délelőtt Gowin sajtótájékoztatójának főbb üzeneteit (ha nem áll el a vétótól a lengyel kormány, akkor megbukhat az előrehozott választásokon) és azt is, hogy úgy fogalmazott rejtélyesen "eddig a Varsó-Berlin-Budapest háromszögben van megállapodás", de majd más európai fővárosokra is kiterjedhet. Azt is egyértelműsítette, hogy nagyon bízik abban, hogy összejön majd a megállapodás.

Közben a 444.hu arról számolt be, hogy a lengyel RMF rádió híroldala egy EU-s diplomatára hivatkozva részletesen bemutatta a megállapodás kereteit. Ennek lényege, hogy a jogállamisági mechanizmushoz nem nyúlnak, elfogadják minősített többséggel, ugyanakkor az alkalmazását befagyasztják. Ahogy arról már hetek óta szó volt, lesz rá lehetőség, hogy a lengyel és a magyar kormány megtámadja a törvényt az EU Bíróságán, és amíg ott nincs ítélet, addig nem alkalmazzák a mechanizmust. A legkorábban 2022 közepére várható ítélet, vagyis a következő magyar parlamenti választás előtt biztos nem kell szembenéznie Orbán Viktornak az EU-s pénzek elvonásával – írja a lap, amelynek korábbi információi szerint, és most a lengyel RMF értesülései szerint is ez jelentős követelése volt a magyar miniszterelnöknek. A lap szerint egy részletes magyarázó anyagot is közzétesznek majd, hogy a jogállamisági mechanizmust hogyan, milyen esetekben lehet használni.

A fentiek megerősítik a Portfolio reggeli helyzetértelmezését, hogy a mechanizmus szövege nem változik, de az alkalhazhatóságát tisztázzák, így például egyértelműsítik, hogy gender és migrációs kérdések esetére nem lehet az EU-pénzes szankciókat használni. A fentiek szerint magának a mechanizmusnak az alkalmazhatóságát is eltolják a bírósági döntés utánra, és közben a lengyel belpolitikai helyzet is törékennyé tette a koalíciót, így ezek együttesen mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy végül elálljon mind a lengyel, mind a magyar kormány a kilátásba helyezett vétójától.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher