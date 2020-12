Két nagy új EU-s pályázatot is várhatunk 2021 elején – Mit kell róluk tudni?

Két, összesen 336,7 milliárd forintnyi támogatási kerettel járó nagy EU-s pályázat is megjelenik majd az újév elején immár a 2021-2027-es uniós ciklus terhére és várhatóan márciustól be is lehet majd adni a támogatási kérelmeket – derül ki a hivatalos pályázati oldalon felbukkant pályázati tervezetekből. Arra, hogy az újév elején már résen kell lenni, egy minapi sajtótájékoztató mellett az is utal, hogy a két pályázat társadalmi egyeztetési köre mindössze 10 napos és december 28-án már véget is ér. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy mit érdemes tudni a két új pályázatról, amelyek kódrendszere és logikája kísértetiesen hasonlít a mostani EU-ciklusban már megszokott eszközbeszerzős, telephelyfejlesztős, illetve vállalati K+F+I pályázatokhoz, de azért van pár újítás is.

A régi és az új ciklus hasonlóságai

Az új uniós ciklusban se az intézményrendszer felépítésén, se a pályázati rendszer keretein nem akar érdemben változtatni a kormány, ezt már október végén is jelezte, aztán a minap bővebben is felhívták a figyelmet arra, hogy egyébként már zajlik a 2021-2027-es uniós ciklus alapozó dokumentumának, az ún. Partnerségi Megállapodásnak, valamint az azokból következő új Operatív Programoknak a társadalmi egyeztetése. Ezekből már látható, hogy az eddigi legnagyobb keretösszegű programnak, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak (GINOP) az új ciklusban a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) lesz az utóda.

Amint az új OP-k társadalmi egyeztetéséről szóló cikkben már felhívtuk rá a figyelmet, néhány pályázatot is kitettek már társadalmi egyeztetésre, most ezekből a vállalkozások szélesebb körét leginkább érdeklő két VINOP-os konstrukcióra hívjuk fel röviden a figyelmet. A két tervezet itt érhető el és amint látszik: már több hozzászólás is érkezett a társadalmi egyeztetési felületen a december 28-ig nyitva tartó lehetőség során.

Az új kapacitásbővítős pályázat néhány jellemzője

Amint a „régi” GINOP-ban az 1-es prioritás a vállalkozási kapacitásbővítését és versenyképességét szolgáló felhívásokat takarta, most a VINOP-ban is ugyanez a struktúra folytatódik és a kódszám is hasonlít (1.2.1.) az eddig már megszokott logikára. A konkrét új pályázat „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” címet viseli és a kódszáma: VINOP-1.2.1-21, itt érhető el a konkrét tervezet.

Megnyitva a tervezetet, látszik benne, hogy egy 200 milliárdos keretösszegű konstrukcióról van szó, ami még a „régi” ciklusban is ritkának számított, így ez sok cégnek mindenképpen érdekes lesz és a tervezetből is látszik, hogy várhatóan 1-3 ezer fejlesztési projektet terveznek majd támogatni a projektek méretétű függően, hiszen elég tág az igényelhető támogatási tartomány: 10-630 millió forint között szóródhat.

Hasznos újítás a társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati tervezetben az, hogy a felhívás elején van egy összefoglaló táblázat a legfontosabb tudnivalókról, így gyorsan képbe kerülhet minden érdeklődő, hogy a főbb irányait tekintve egyáltalán neki szól-e ez a felhívás. Amint a táblázat alulról hatodik sorában látható, ez gyakorlatilag egy feltételesen visszatérítendő pályázati konstrukció, ami azt jelenti, hogy legalább 30% önerő biztosan kell a tervezett fejlesztéshez, és a többi forrást kezdetben megkapja a cég előlegként, majd aszerint kell visszafizetnie, vagy megtarthatja a pénzt, hogy hogyan tudja teljesíteni az elvárt és vállalt feltételeket. Ha nagyon jól tudja teljesíteni, akkor a 70%-nyi, maximálisan 630 millió forintnyi külső forrás végülis támogatássá alakul, azaz nem kell később sem visszafizetnie (ekkor 900 milliós teljes beruházásról beszélünk).

Amint látszik: a tervezet szerint a pályázat várhatóan 2021. március elsején nyílik majd meg bő két hétre. A szövegben aztán az is benne van, hogy ekkor még „csak” 70 milliárdos lesz a felkínált keret, aztán júniusban (50 milliárdos keret), szeptemberben (40 milliárdos keret) és 2022. februárban is lesz majd egy „időablak” (és 40 milliárdos keret). Így ez ütemezett pályáztatást, és a cégek számára nem mindenáron azonnali, hanem tervezhető pályázati lehetőséget jelent azzal együtt, hogy ha az egyes „időablakokban” a beérkezett pályázati igények az akkorra allokált keretösszeg 120%-a fölé mennek, rögtön bezárják átmenetileg a kiírást és majd várni kell a következő „időablakig”. Emellett az is lényeges, hogy a harmadik és negyedik „időablak” során csak azok a cégek indulhatnak, amelyek a meghatározott szabad vállalkozási zónák egyikében terveznek fejlesztést.

A korábbi GINOP-is pályázatok méretéhez képest talán szokatlanul nagy, akár 900 milliós pályázati lehetőség kapcsán megkérdeztük Tóth Ádám Ferencet. A European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője azt emelte ki lapunknak:

Ügyfélkörünk jelentős részével hónapok óta készítünk elő ilyen nagyságrendű pályázatokat és ezáltal örömteli, hogy már a közeljövőben ismételten elérhető lesz egy nagy összegű, akár 900 milliós beruházásokat, fejlesztéseket is támogató pályázat gépbeszerzésre és telephelyfejlesztésre.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire ismerik és értik a cégek ezt az új, még 1 éve is úttörőnek mondott, feltételesen visszatérítendő jellegű támogatási konstrukciót, úgy reagált: „Partnereink - akik jellemzően gyártó, termelő tevékenységet folytatnak - két korábbi pályázat alapján ismerik már az adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás konstrukcióját, és a vele együtt járó magas támogatási százalékot, valamint a 100 %-os előleg kapcsán mostanra előnyben is részesítik azt.”

Ennek tükrében rákérdeztünk arra is, hogy milyen lényegi változást lát a korábbi két, hasonló támogatási konstrukcióhoz képest, azt emelte ki Tóth Ádám Ferenc: „A tavasszal meghirdetett pályázatokhoz képest mindenképpen pozitív, hogy (bár az elnyerhető összeg ennél a pályázatnál is a vállalkozás létszáma alapján kerül meghatározásra, ugyanakkor) az elnyerhető támogatás összege (70 %-os arány mellett) akár 629,3 millió forint is lehet.”

Az új kutatás-fejlesztési pályázat néhány jellemzője

A pályázati portál társadalmi egyeztetési felületén egy másik, a kutatás-fejlesztési jellegű VINOP-os pályázat is látható és ahogy a „régi” GINOP-ban, úgy ez is a 2-es prioritáshoz tartozik és így a kódszáma is az eddig megszokott 2.1.2-21-es rendszert tükrözi. A pályázati tervezet „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” címre hallgat és a tervezetet kinyitva látszik, hogy minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatási összeget lehet elnyerni attól függően, hogy vállalati KFI (200-500 millió forint között), vagy együttműködési KFI célt (500-1000 millió forint) akar megvalósítani az adott cég, illetve egyedül, vagy konzorciumban indul.

A pályázati keret itt is kiemelkedően magasnak mondható: 136,7 milliárd forint és a tervezett itt is szakaszos beadást jelez, de a szövegből nem derül ki, hogy itt is külön-külön allokálnak-e majd pályázati kereteket az egyes „időablakokhoz”, vagy sem (feltehetően nem, mert a bevezetőben jelzik, hogy ha túligényelnék a keretet, vagy ennek bekövetkezése előre jelezhető, akkor le lehet zárni a felhívást).

Ez a pályázat is március elsején nyílik majd meg és fontos tudni, hogy itt a tényleges pályázat beadása előtt egy előminősítést kell készíttetni a két szakmai „bíráló” testület egyikével (NKFIH, SZTNH) és ezek időigényére is tekintettel kell lenni ahhoz, hogy utána ne csússzunk le a tényleges pályázati időablakról.

Ennél a K+F pályázatnál az innováció megvalósításához kapcsolódó technológiai berendezés, bér, anyag és szolgáltatásra lehet a támogatást igénybe venni és Budapesten kívül az összes megyéből lehet pályázni – jegyezte meg már tegnapi cikkünkben Papadimitropulosz Alex. A Via Credit ügyvezető igazgatója kiemelte: a vállalkozások méretkategória alapján 50-1.000 millió forint támogatásra jelentkezhetnek. A támogatás intenzitása a kisebb méretű cégeknél (mikró- és kisvállalatok) kedvezőbb, akár 70%-ot meghaladó, míg a méret növekedésével a támogatási intenzitás csökken.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt. Az épülő buszkarosszéria-gyártócsarnok az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. telephelyén Debrecenben 2020. április 28-án. Az új üzemrész kivitelezési költsége kétmilliárd forintba kerül.