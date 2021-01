Új tanácsadója lett Orbán Viktornak

Január 15-étől Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium eddigi államtitkára a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárként dolgozik tovább a Miniszterelnöki Kormányirodán - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke szombaton.

Bóka János feladata, hogy

a miniszterelnököt segítse az európai uniós tagállamokkal, illetve az uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.

Részt vesz az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében, valamint egyeztet a miniszterekkel az uniós tagsághoz kapcsolódó magyar kormányzati álláspontról - közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Emlékezetes, a kormányfő december végén alakította át az uniós ügyek felügyeletét a kormányban, a Telex ennek kapcsán azt írta, hogy a miniszterelnök számos, az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartásban lényeges ponton újból személyes felelősséget visel, a tárgyalási hatásköröket közvetlenül magához vonva. A rendelet nevesíti „a miniszterelnök európai uniós kérdésekért felelős államtitkárát” mint a kormányfő megbízásából ezen tárgyalásokon őt képviselő vagy helyettesítő személyt is. Ezt a pozíciót tölti most be Bóka János.

Bóka János neve egyébként már pénteken délután kiszivárgott, a Népszava cikkében akkor azt írta, hogy az Igazságügyi Minisztérium eddigi államtitkára Orbán Viktor külpolitikai főtanácsadója lett a nemrég távozott Gottfried Péter utódjaként. Bóka János legfontosabb feladata az Európai Bizottság és a kormány között várhatóan felmerülő vitás ügyekben való közvetítés lesz – éppen úgy, mint Gottfried Péteré volt.

A Népszava arra is emlékeztet, hogy Varga Judit igazságügy miniszter tárcájától két ember is távozott, ami szintén arra utal, hogy az EU-s ügyek kezelése Orbán Viktor közvetlen felügyelete alá kerül. Bóka János mellett Steiner Attila az IM „európai ügyekért felelős államtitkára” is átigazolt az Innovációs és Technológiai Minisztériumba, ahol a kormány „ Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve végrehajtásáért” felelős államtitkárság vezetője lett.

Szakmai útja

Szolnokon született 1978-ban, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 2001-ben. Európai integrációs és fejlesztési tanulmányokat folytatott a brüsszeli Vrije Universiteit (VUB) mesterképzési szakán. 2013-ban a Szegedi Tudományegyetemen PhD fokozatot szerzett.

A Szegedi Tudományegyetemen 2001 és 2003 között tanársegédként dolgozott az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszékén. 2003-tól az Információs Hivatalban dolgozott, ezt követően 2009-ig képviselői munkatárs volt az Európai Parlamentben. 2009-től tanársegédként, majd 2011 és 2016 között adjunktusként dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az Összehasonlító Jogi Intézetben. 2014-2015-ben főtanácsadó a Kúria Polgári Kollégiuma mellett. 2015 és 2019 között egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Európai Köz- és Magánjogi Tanszékén, 2016 és 2017 között ugyanitt dékánhelyettes. 2017-2018-ban az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója. 2018-tól az Igazságügyi Minisztériumban tölti be az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkári pozíciót. Uniós jogot oktat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Angolul és franciául felsőfokon, oroszul középfokon beszél. Nős, két gyermek édesapja.

Címlapkép: Bóka János, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára beszédet mond a nemzeti kiválósági jogászösztöndíjasok szakmai napján a minisztériumban 2018. november 9-én. Forrása: MTI/Bruzák Noémi