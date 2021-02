60 ezer fiatal kap idén ingyenes EU-s vonatjegyet, hogy a járvány után végre utazhasson

A fiatalokért is felelős uniós biztos, Mariya Gabriel tegnap azt jelentette be egy egyeztetésen, hogy idén 60 ezer uniós fiatal fog ingyenes vonatjegyet nyerni, hogy beutazhassa az Európai Uniót - közölte Twitter-üzenetében Újhelyi István EP-képviselő.

Az uniós biztossal való egyeztetés után azt is jelezte a magyar képviselő, hogy az eddigi szabályoktól eltérően az idei pályázaton azok a fiatalok is indulhatnak, akik tavaly töltötték be a 18. életévüket, de a járványügyi korlátozások miatt nem tudtak utazni, nem tudtak élni a lehetőséggel.

Utoljára tavaly január közepén írtunk a DiscoverEU névre hallgató uniós kezdeményezésről, amelynek keretében a környezetvédelmet is szolgáló ingyenes EU-n belüli vonatjegyet kapnak a fiatalok, hogy „világot lássanak” és a negyedik pályázati fordulóban a közel 80 ezer jelentkezőből 20 ezren nyertek, köztük 431 magyar fiatal is.

Mivel utána néhány hétre egész Európa-szerte kitört a koronavírus-járvány, és csak nyáron enyhített a legtöbb tagállam a korlátozásokon, így bizonyára sokan nem tudták felhasználni a megkapott lehetőséget, és most nekik szól az a könnyítés, hogy a tavaly felnőttkorba lépettek is pályázhatnak az idei kiíráson.

