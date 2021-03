Az Európai Bizottság is beleállt a Budapest körüli forrásvitába

Ilyen tartalmú levelet Rafal Trzaskowski varsói polgármester is kapott – értesült a lap.

Ursula von der Leyen kabinetfőnöke azt írja, hogy a konzultációs folyamatról is be kellett számolnia a kormányoknak a pénzköltési terveikben, ezekbe pedig be kellett vonni a regionális hatóságokat és más, érintett civil szervezeteket is.

Jávor Benedek, a főváros uniós képviselője elmondta a lapnak: az uniós alapszerződés, valamint az újjáépítési alapról szóló uniós jogszabály is kötelezővé teszi, hogy konzultálni kell az érintett szervezetekkel, ezt pedig a Bizottságnak számon kell kérnie a tagállamokon.

A következő 7 évben 11 ezer milliárd forintnyi uniós támogatás jár majd Magyarországnak a lap információ szerint, ebből 5 az, melynek elosztásáról Budapest vezetésének és kerületi önkormányzatainak kell döntenie.

Címlapkép: Getty Images