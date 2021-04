Ötszörösére emelték az állattartó telepes EU-pályázat keretét és 600 milliárdért lesznek idén vidékfejlesztési kiírások

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Az állattartó telepek fejlesztésére tavaly nyár végén kiírt pályázat keretösszegét a népszerűségének köszönhetően 50 milliárd forintról 260 milliárd forintra emelték és más pályázati kereteket is további 70 milliárd forinttal megemeltek – jelentette be egy pénteki eseményen Nagy István. Az agrárminiszter azt is jelezte, hogy idén már a következő hónapokban 600 milliárd forint értékben írnak ki új beruházási pályázatokat a Vidékfejlesztési Programban, köztük újabb állattartó telepek kisebb léptékű fejlesztésére.