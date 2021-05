Több ezren indultak a mezőgazdasági kisüzemes EU-pályázaton és még lesz egy júniusi kör is

Az áprilisban mindössze két hétig nyitva tartott mezőgazdasági kisüzemes EU-pályázatra több mint 2400 pályázó nyújtott be támogatási kérelmet és közülük már több mint 1000 gazdálkodó nyert támogatást 15 ezer eurós támogatást – jelezte szerdai közleményében az Agrárminisztérium.

Bár a közleményből megint nem derült ki, hogy konkrétan melyik pályázatról van szó, de ez a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című konstrukció, amelynek kódszáma: VP2-6.3.1-20, és 2,5 milliárd forintos a keretösszege. Mivel a tavalyi első pályázati beadási szakasz után maradt még a keretből, ezért idén április 6-20. között megtartották a második beadási kört, ennek újabb eredményét árulta el ma Nagy István agrárminiszter.

Egy hónapja még csak 277 nyertesről számolt be a tárcavezető, most viszont már 1000 feletti nyertesről a több mint 2400 pályázóból és azt is jelezte, hogy a támogató döntések folyamatosan születnek a következő hetekben is.

Nagy István arról is beszélt, hogy az elnyert összeget a pályázók mindazon célra felhasználhatják, ami üzleti tervük alapján fejlődésükhöz hozzájárulhat. A forrásokat így akár eszköz- és gépbeszerzésre, ültetvénytelepítésre vagy akár állatvásárlásra is költhetik a gazdálkodók. Kifejtette, a 15.000 eurónak megfelelő támogatást meghatározott üzemméretű őstermelők, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek igényelhetik, egy összegben öt évre. A pénzügyi segítség feltétele, hogy a gazdálkodó tartózkodási helye, vagy székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben legyen.

Hozzátette, a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági termelők termelési- és értékesítési lehetőségeinek fejlesztését segítő pályázati csomagjának részét képező kisüzemi pályázati felhívás júniusban folytatódik. A pályázati kiírás szerint az időablak június 3-.17. között lesz nyitva, ekkor nyílik ugyanis ismét lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.

Az Agrárminisztérium minden, a feltételeknek megfelelő pályázót támogatni kíván

- hangsúlyozta Nagy István.