Lényeges szigorítást tervez a kormány az EU-s közbeszerzések műszaki ellenőrzésénél

A kedd éjszakai törvényjavaslatok egyikében arra tett javaslatot a kormány, hogy a 2016 óta létező állami projektértékelői rendszert kibővítse és az EU-s pénzből végrehajtott közbeszerzések műszaki szempontú ellenőrzésébe is bevonják a hivatalos projektértékelőket. Ez lényeges ponton szigorítaná a közbeszerzések ellenőrzését, mert a kijelölt projektértékelőnek – akinek előzetesen vállalnia kell sok megkötés mellett akár a nemzetbiztonsági ellenőrzést is – kell igazolnia, hogy a vállalt munka a vállalt műszaki színvonalon és feltételek mellett készült el. A törvénymódosítás afelé mutat, hogy a január óta élő uniós jogállamisági mechanizmus (amely az EU-s források szabályszerű felhasználását várja el) ezen a területen is módosításokat indukált az itthoni keretekben. Az is fontos újítás, hogy a törvény elfogadása után már az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek is állami projektértékelői jogviszonyt létesíthetnek.