Rábólintott az Európai Bizottság Olaszország helyreállítási tervére

Az Európai Bizottság rábólintott Olaszország koronavírus-járvány utáni helyreállítási csomagjára - jelentette be Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kedden Rómában.

Von der Leyen kiemelte: a terv befektetés a jövőbe és a következő nemzedékekbe.

Mario Draghi olasz miniszterelnök hangsúlyozta: nagyravágyó reformokból álló csomag született.

Az Európai Tanácsnak négy hete van rá, hogy elfogadja a bizottság javaslatát.

Olaszország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyek nagyobb összeget kapnak az Európai Unió Next Generation EU nevű helyreállítási alapjából. Róma 191,5 milliárd euróval gazdálkodhat az uniós keretből. A koronavírus-járvány Olaszországot sújtotta a legjobban Európán belül, és gazdasági válsághoz vezetett az országban.

Az Európai Bizottság jelezte: megvizsgálta, hogy az olasz helyreállítási terv megfelel-e a zöld és digitális átállás követelményeinek, és ellenállóbbá teszi-e a gazdaságot és a társadalmat.

Olaszország 222,1 milliárd eurót fektet be uniós és hazai forrásokból különféle projektekbe 2026-ig. Az összegből olyan nagyobb infrastrukturális projekteket is finanszíroznak, mint a vasúthálózat fejlesztése. Draghi kormánya emellett a közigazgatást és az igazságszolgáltatást is modernizálná, valamint bővítené a nők és a fiatalok munkalehetőségeit.

Az uniós összeg jelentős részét zöld és digitális befektetésekre költik. Az Európai Bizottság szerint Olaszország a 191,5 milliárd euró 37 százalékát a klímacélok elérésére, egynegyedét pedig a digitalizációra fordítja. Utóbbiba tartozik az 5G-s hálózat kiépítése is.