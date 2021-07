Távmunka és home office a politikában? Brüsszelben beválhat

Egyre inkább valóságnak tűnik az, amiről tavaly még csak feltételeztük, hogy az irodai munkavégzés jövője lesz - a hibrid munkavégzés, a távmunka egyre több helyen számít hosszútávú stratégiának. Ahogy azt a BBC is megírta korábban, több amerikai technológiai óriás is jelezte már, hogy ők a jövőben is hibrid munkával számolnak, valamint legutóbb mi is beszámoltunk róla, hogy a nagyobb német bankok is belekezdtek már az irodabezárásokba.

A home office azonban látszólag nem csak az üzleti életben hoz reformokat, hanem a politikai adminisztrációt is átalakíthatja. Sokan nem gondolnák, hogy a politikai életben, az emberi kapcsolatépítés legmagasabb szintjén is elterjedhet a távmunka, Brüsszelben viszont heves viták zajlanak az elképzelésről.

A Politico szerint az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben egyaránt vitatémává vált, hogy hogyan lehetne a tradicionális, személyi jelenlét mellett végzett munkát a távmunkával vegyíteni. Az EB-ben a frontvonalak a menedzseri szinten húzódnak, mivel a vezetők nehezen engedik el szigorú felügyeletük alól a beosztottjaikat – akik viszont nagy mértékben élvezik a távmunka előnyeit.

A parlamentben közben azon megy a vita, hogy vajon jobban működik-e a demokrácia, ha a képviselőknek egy helyiségben kell összegyűlniük is megvitatniuk az ügyeket, vagy ha a rugalmasabb megoldásoknak köszönhetően közelebb maradnak a hazai választópolgáraikhoz.

Mind a két intézmény jelenleg azon dolgozik, hogy őszre már kész stratégiával álljanak elő a távmunkát illetően.

Távbizottság és Virtuális parlament

A bizottság és a parlament már a koronavírus 2020 márciusi berobbanása előtt is elkezdett átállni rugalmas munkamegoldásokra. A folyamatot, mint minden szektorban, úgy itt is csak felgyorsította a járvány – az intézmények a szokásos járványügyi intézkedéseken túl (maszkviselés, távolságtartás) bevezették a home office-t és az online szavazást is.

A bizottság a jelenlegi tervek szerint szeptemberben a dolgozói felét engedné vissza az irodákba, úgy, hogy heti minimum két napot be kellene járni, egyet otthon tölteni - a maradék két napot pedig a vezetők belátására bíznák. A terveik szerint viszont a távmunka alatt senkinek sem szabadna fizikailag túl távol maradnia a munkahelyétől, hogy szükség esetén akár két órán belül is beérjenek. Ez alól évi 10 nap lenne a kivétel, amikor ennél távolabb is lehet lenni, illetve családi okokból akár egy teljes hónapot is messzebb lehet tölteni (bár két nap alatt akkor is be kell tudni érni, ha úgy adódik).

A bizottságon belül meglehetősen megosztó a kérdés. Sokan nem értenek egyet az újításokkal, amit azzal magyaráznak, hogy nem akarják elveszíteni a kontrollt a beosztottjaik felett. Mások viszont fontosabbnak tartják a bizalom kultúráját és a meggyőző eredményeket, amiket a home office alatt produkáltak.

Az Európai Unió Parlamentje is konkrét tervekkel készül az őszi szezonra. Az eddig kiszivárgott tervek szerint az intézményben heti két nap távmunkával számolnak, és ez nem csak az adminisztratív irodistákra vonatkozna, hanem a képviselőkre is. Az intézmény egy belső tanulmányban továbbá olyan igényekre világított rá, mint a távmunka távolságbeli korlátainak tiltása és a „kapcsolat bontásához való jog”, ami a munka és magánélet össze nem mosódását biztosítaná.

A parlamentarizmus vége?

Mint ahogy azt fentebb láthattuk, a távmunkára való átállás nem csak az irodistákat érinti, hanem a képviselőket is. Ennek kapcsán komoly viták folynak Brüsszelben, hogy vajon miként is alakítaná át a demokrácia intézményét ha a képviselőknek egyes kérdéseket online kellene megvitatniuk és szavazniuk róluk.

David Sassoli, az EP elnöke 5 fókuszcsoportot is felállított a képviselők körében, hogy vizsgálják meg közelebbről is a lehetséges megoldásokat – tanácsaikat a nyári szünet után tárgyalják meg.

A jelenlegi álláspontok, csakúgy mint az üzleti életben, úgy itt is a hibrid megoldások felé mutatnak, ahogy sok képviselő egyetért abban, hogy a kevésbé fontos meetingeket, gyűléseket továbbra is online kellene tartani, azonban nagy kérdés, hogy a plenáris vitákat vagy a szavazások

Rainer Wieland, veterán német néppárti képviselő, a parlament alelnöke szerint

a távmunka ilyen szintű elterjedése a parlamentarizmus végét is jelentheti.

Véleménye szerint amennyiben a tárgyalófelek nem tudják személyesen is megbeszélni az ügyeiket, akkor „rosszabb politikai eredmények születnek”.

A szavazás számomra egy privilégium, egy szent procedúra. A szavazásnak személyesen kell történnie.

- tette hozzá a 64 éves politikus.

Természetesen ellenvéleményeket is hallani, melyek főleg a parlament fiatalabb képviselői felől jönnek. Niklas Nienaß, 29 éves német zöldpárti képviselő szerint a táv-parlamentarizmus keretei közt a képviselők ugyan olyan hatékonyan el tudják látni a feladataikat, miközben közelebb is maradnak azokhoz, akiket képviselnek. A képviselő szerint a távmunka még a részvételnek is jót tesz, ahogy elmondása szerint a szavazásokon való részvétel is megugrott, amint az az online térbe költözött – jelenleg átlagosan 98%-os a részvétel, míg korábban mindössze csak 75% volt.

Kipukkanó brüsszeli buborék

Az európai politikai és részben az üzleti élet központja is Brüsszel. Újságírók, üzleti ágensek és politikusok akár heti többször is megteszik a fárasztó brüsszeli zarándoklatot egyes ügyek érdekében. A járvány beálltával ezek az üzleti utak drasztikusan lecsökkentek. Andrew Powrie-Smith, az Európai Gyógyszeripari Szövetség kommunikációért felelős vezérigazgatója szerint nem is biztos, hogy vissza kellene térni ebbe a régi normába és talán jobb lenne, ha kicsit decentralizáltabbá válna a rendszer.

Az első lezárások során rengetegen költöztek haza és sokan nem is nagyon akarnak visszatérni.

Ez a néma lázadás akár ki is pukkaszthatja a brüsszeli buborékot és olyan intézményeknek adhat helyet, amelyek fizikailag is lefedik a teljes Uniót.

Egy anonimitását kérő, EB munkatárs a Politiconak úgy nyilatkozott, hogy szerinte igenis fontos a személyi jelenlét – ugyan azokból az okokból kifolyólag, mint bármilyen más irodai munkánál: a közös munka, az élő párbeszédek az innováció táptalaját képzik, a távmunkával pedig ez teljesen elveszne.

Fontos az úgy nevezett európai életérzés. Meg kell tanulnunk együtt dolgozni és ez adja az euro-buborék esszenciáját - nyilatkozta a bizottság alkalmazottja. Hozzátette még viszont, hogy amennyiben csak az igazán hard-core bürokraták maradnak Brüsszelben, úgy az csak még elszigeteltebb lesz a külvilág elől, mely így egy igazi elefántcsont-toronnyá válna - bár ezzel a kritikával már így sokat illetik az unió intézményeit és annak bürokratáit.

Címlapkép: Getty Images