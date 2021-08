Megnégyszerezi az EU a humanitárius segélyt Afganisztánnak, közben befagyasztja a nagy fejlesztési támogatást

Az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy a legtöbb uniós tisztviselő és családja, illetve afgán segítőik már elhagyták Afganisztánt és méltatta, hogy a G7-ülésen Kanada 21 ezer, az Egyesült Királyság pedig 20 ezer afganisztáni menekült befogadását vállalta, emellett az Egyesült Államok is fog felajánlást tenni és jelezte, hogy az Európai Unió is készül ilyenre, de előtte még a tagállamokkal egyeztetni kell a konkrét vállalásokról. Beszéde végén azért odaszúrta, hogy az afgán helyzet is rávilágít arra, hogy miért lenne sürgősen szükség egy megújított, egységes uniós menekültpolitikára, amelyről a vita már évek óta parttalanul zajlik.

A Politico ma reggeli hírlevele a G7-közlemény kapcsán megjegyzi, hogy bár Joe Biden ellenállása miatt hivatalosan nem hosszabbítják meg az afganisztáni evakuálási folyamatot augusztus 31. utánra, mégsincs pontos dátum a közleményben a kimenekítési akció zárására. Tegnap kiderült, hogy a CIA igazgatója hétfőn Kabulban találkozott az egyik magasrangú vezetőjével, és szintén tegnap a tálibok megüzenték a világnak, hogy nem engedik az afgán állampolgárok külföldre menekülését, csak a külföldiek hagyhatják el a kabuli reptéren keresztül az országot. Mindez nyilván befolyásolja az egész mentőakció hosszát, illetve a kimenekíthető emberek körét.

A G7-csúcs utáni közös sajtótájékoztatón mind Ursula von der Leyen, mind Charles Michel, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az EU számára kiemelten fontosak az emberi jogok és a humanitárius szempontok az egész tálib hatalomátvételi folyamatban, azaz különösen a nők, gyermekek védelme. Von der Leyen még számot is említett, miszerint a tálib hatalomátvétel miatt most az országon belül menekülni kényszerülő afganisztáni emberek száma elérheti a 3,7 millió főt és az ő 80%-uk nő és gyermek lehet, az ő megsegítésük kiemelt prioritás.

Legfrissebb cikkeink a tálib hatalomátvételről:

Címlapkép forrása: Facebook-videó az Afganisztánról rendezett G7-csúcs utáni közös uniós sajtótájékoztatóról.