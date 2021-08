Blokkolja a cseh EU-pénzeket Brüsszel a kormányfő összeférhetetlenségi ügye miatt

Az Európai Bizottság arra figyelmeztette a felzárkóztatási és szociális EU-támogatások elosztásával foglalkozó cseh hatóságokat egy múlt heti levélben, hogy nem fog pénzt kifizetni azokra a projektekre, amelyeket vagyonkezelő alapok által irányított cseh cégek hajtanak végre – erősítette meg a Politico információit egy bizottsági szóvivő. A pénzek blokkolása egy viszonylag széles céges körnek mindaddig fennáll, amíg nem változtatják meg a cseh törvényeket egy korábbi bizottsági auditjelentés javaslataival összhangban.

Az ügy gyökere a cseh miniszterelnök munkája és céges érdekeltségei közötti összeférhetetlenség, amelyet hivatalosan is kimondott egy idén nyilvánosságra hozott jelentésben az Európai Bizottság. Andrej Babis 2017-ben lett cseh miniszterelnök, előtte a hatalmas agrár- és vegyipari konglometárumot, az Agrofertet építette fel és ebből vált Csehország egyik leggazdagabb vállalkozójává, majd befolyásos politikussá.

A miniszterelnöki posztra lépés előtt egy gyors törvénymódosítással Babis elérte azt, hogy ne kelljen hivatalosan eladnia, azaz teljességgel megválnia az Agroferttől, hanem két ún. vagyonkezelő alapba helyezte azokat. Az elmúlt években végig azt hangsúlyozta, hogy semmiféle direkt, vagy indirekt befolyása nincs ezekre az alapokra, tőle teljesen függetlenül születnek a döntések az alapokbeli (volt) cégeiben.

Az Európai Bizottság azonban vizsgálatot indított, mert azt gyanította, hogy Babis EU-pénzekről is tárgyaló miniszterelnöki pozíciója és EU-pénzeket is felhasználó kiterjedt céges érdekeltsége között összeférhetetlenség állhat fent.

Az idén nyilvánosságra hozott auditjelentés ki is mondta az összeférhetetlenséget,

miszerint igenis direkt, illetve indirekt módon is hatással van a vagyonkezelő alapokban lévő cégek döntéseire Babis, és javaslatokat is adott arra, hogy a cseh törvények módosításával ezt a helyzetet hogyan lehet kezelni.

Ennek következményeként múlt héten kiküldött egy figyelmeztető levelet az EU-pénzek elosztásával foglalkozó cseh hatóságoknak, nehogy benyújtsanak olyan fejlesztési számlákat, amelyeket vagyonkezelő alapok által felügyelt cégek hajtott végre, mert úgysem fogják kifizetni.

A cikk szerint nemcsak direktben az Agrofert cégbirodalmát érinti az EU-pénzek felfüggesztése, hanem általánosságban minden olyan cseh céget, amelyet vagyonkezelő alap irányít, de mégis elég egyértelmű, hogy miből ered az ügy. Fontos persze megjegyezni, hogy idáig az Agrofert cégei által 2017 óta végrehajtott EU-s projektekre nem is nyújtottak be kifizetési kérelmet a cseh hatóságok az Európai Bizottság felé, tehát egyelőre nem is volt minek a kifizetését megszakítani, illetve felfüggeszteni, de a levél éppen arra figyelmeztet, hogy ne is próbálják ezt meg a cseh hatóságok, mert akkor bizony blokkolni fogják a kifizetést.

A Bizottság által elvárt cseh jogszabály-módosítások azt célozzák, hogy erősödjenek Csehországban az összeférhetetlenség kiszűrésével kapcsolatos szabályok, illetve szigorodjanak az EU-pénzek elosztásával kapcsolatos ún. irányítási és kontroll mechanizmusok. A bizottsági szóvivő a lapnak azt mondta: azt várják, hogy az említet auditjelentésben megfogalmazott változtatásokat hajtsák végre, mert különben pénzügyi következménye lesz a vitának. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy ha benyújtanának majd fejlesztési számlát a cseh hatóságok az érintett céges körből, akkor azok kifizetését megtagadja a Bizottság, tehát a végrehajtott fejlesztéseket végső soron vagy teljes egészében az érintett cégek finanszíroznák, vagy a cseh adófizetők.

