További biztosítékokat vár Brüsszel a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáért cserébe

A 2511 milliárd forintos magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv elfogadásához néhány kritériumnál további biztosítékok kellenek a magyar kormány felől – jelezte egy szerdai EP-meghallgatáson Paolo Gentiloni.

További garanciákat vár a Bizottság

Az Európai Bizottság gazdasági biztosa az EU-Monitor beszámolója szerint példaként említette, hogy Brüsszel a tárgyalások során további korrupcióellenes garanciákat vár, valamint a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítására, az igazságszolgáltatás és a közbeszerzési felügyelet függetlenségének, valamint a tisztességes versenynek az erősítésére van szükség a terv jóváhagyása érdekében.

Amint megírtuk: a magyar gyermekvédelmi törvény június közepi elfogadása nyomán kezdtek távolodni a magyar és a bizottsági tárgyalási pozíciók egymástól, aztán kicsúsztak a felek a július 12-i informális határidőből, amíg a magyar tervet jóvá kellett volna hagynia a Bizottságnak (azóta kiderült, hogy sok másik tagállam tervénél is kicsúsztak a határidőből). A nyári szünet előtt a Bizottság azt javasolta, hogy hosszabbítsák meg a tárgyalásokat szeptember végéig, amelyet a magyar kormány elfogadott és amint a tárgyalások akkori állásáról Ágostházy Szabolcs ITM-államtitkár a Portfolio-nak elmondta: Brüsszel belátásán múlik, hogy szeptemberben megszületik-e az alku, vagy esetleg későbbre (akár 2022-re) átcsúszik a terv jóváhagyása.

A tegnapi EP-meghallgatáson mind Paolo Gentiloni, mind Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök azt érzékeltette, hogy a Bizottság bár az utolsók között, de szeretné elfogadni a magyar tervet is, azonban ehhez további tárgyalások és magyar részről garanciák kellenek. Dombrovskis tájékoztatása szerint „További munkára van szükség. Folytatjuk a tervek értékelését. Pótlólagos magyarázatokat várunk a két kormánytól annak érdekében, hogy a követelmények teljesüljenek”, amellyel a magyar mellett a lengyel kormányra utalt.

A bizottsági alelnök bevezetőjében leszögezte, a testület célja, hogy rövidesen pozitív javaslatot tegyen annak a 7 tagállami helyreállítási tervnek a jóváhagyására, amelyek még függőben vannak. Ugyanakkor hozzátette, hogy két esetben (a magyar és a lengyel tervnél) még további feltételek teljesítése szükséges a Bizottság megítélése szerint.

Gentiloni a tudósítás szerint kiegészítésként elmondta, hogy "a jogállamiság területéhez kapcsolódó országspecifikus ajánlásokról" folynak az egyeztetések elsősorban. Külön is megemlítette a korrupció elleni fellépést, a közérdekű információkhoz való hozzáférést, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a tisztességes versenyt és a közbeszerzések felügyeletét.

Így állnak most a helyreállítási programok



A 27 uniós tagállamból eddig 25 adott le helyreállítási tervet, a holland és a bolgár terv benyújtására a közeljövőben számítanak. A Bizottság 18 nemzeti tervet javasolt már elfogadásra, a Tanács pedig 16-ra bólintott rá. A cseh és az ír javaslat jóváhagyása a következő pénzügyminiszteri tanácsülésen várható. További hét ország esetében az egyeztetések a nem hivatalos két hónapos határidőn túl húzódtak, vagy a tagállam, vagy Brüsszel kezdeményezésére - foglalta össze az EU-Monitor. A magyar kormány nem ellenezte a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy szeptember végéig tolják ki az elbírálás határidejét.



A Bizottság kilenc tagállamnak már át is utalta a teljes keret 13%-nak megfelelő előleget. Ezek: Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Portugália és Spanyolország. Dánia, Horvátország és Lettország lesz a következő a sorban.



A dolgok jelenlegi állása szerint legalább hat tagállam még idén az első rendes fizetésigénylést is benyújthatja. Elsőként szeptemberben Spanyolország, októberben Görögország, novemberben Franciaország, majd decemberben Olaszország, Dánia és Szlovákia.

További magyar ügyek

A Népszava közben arról számolt be, hogy tegnap a szlovén soros elnökség nevében úgy nyilatkozott Marjan Dikaučič szlovén igazságügyi miniszter az EP egy másik szakbizottsága előtti meghallgatásán, hogy decemberben kerül sor a jogállamiság rendszerszintű megsértésének veszélye miatt Magyarország ellen zajló hetes cikkely szerinti eljárás következő fordulójára. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a meghallgatás rövid véleménycserét vagy hosszabb, tematikus meghallgatást jelent-e majd.

A Politico közben összefoglalta, hogy milyen okok miatt lehet „forró őszre” számítani idén Brüsszelben, többek között a német választásokból eredő nagyfokú bizonytalanság miatt és az összefoglaló végén kitértek a magyar és lengyel jogállamiság miatti brüsszeli vitákra is. Az EP erősen nyomja a Bizottságot, hogy minél előbb indítsa el a két ország ellen az EU-pénzek levágásával is fenyegető jogállamisági mechanizmust, a Bizottság viszont egyelőre kivár, így az EP a Bizottság beperlését is kilátásba helyezte az Európai Bíróság előtt.

A lap a csütörtök reggeli hírlevelében utal rá, hogy betekintést nyert az EP jogi szakszolgálata augusztus végi feljegyzésébe, amely szerint „nagyon csekély” az esély a sikerre a szakszolgálat szerint, azaz, hogy sikerrel járna az EP a perben. Éppen ezért is lehet, hogy az EP egyelőre nem indítja meg a pert, vagy ha igen, akkor is menetközben okafogyottá válhat, hiszen tél körül esélyes, hogy a Bizottság egyébként is elindítja a mechanizmust. Utóbbira utal a fenti összefoglalóból az, miszerint egy magasrangú bizottsági illetékes azt vázolta a forró ősz téma kapcsán, hogy minden eszköz a rendelkezésükre áll, hogy az EU-pénzes szankciós mechanizmussal, illetve egy új médiafüggetlenségi szabályozással a megfelelő útra tereljék a renitensnek tartott tagállamokat.

