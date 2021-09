Kimondták Brüsszelben: addig nem fogadják el a lengyel helyreállítási tervet, amíg nincs bírói függetlenség

Már tegnapi összefoglalónkban is rámutattunk , hogy a jogállamisági feltételek teljesítéséhez köti az Európai Bizottság a lengyel és valószínűleg a magyar helyreállítási tervek elfogadását és erre még erősebb üzenetet tartalmaz az az interjú, amely ma jelent meg a Financial Times -ban az igazságügyi uniós biztossal.

Ebben Didier Reynders többek között azt mondta: elég nehéz úgy elfogadni az Európai Bizottságnak a lengyel helyreállítási tervet, hogy közben ne támasszon valódi elvárást azzal kapcsolatban, hogy függetlenül végezhessék a munkájukat Lengyelországban a bírók. Ez a független igazságszolgáltatás alapvető feltétele, ami pedig uniós elvárás, akárcsak az, hogy az EU-s jognak elsődlegesnek kell lennie a tagállami joggal szemben és ehhez a lengyel kormánynak is igazodnia kell.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 07. Nekiment a lengyeleknek az Európai Bizottság: pénzbírság kiszabását kéri

Utóbbit arra értette Reynders, hogy a lengyel bíróságok ítéleteit befolyásolni hivatott fegyelmi kamaráról már az Európai Bíróság is kimondta, hogy az nincs összhangban az uniós joggal, de az ítéletet egyelőre nem akarja végrehajtani a lengyel kormány, hanem a lengyel alkotmánybíróság szeptember 22-i határozatára vár, hogy kimondja: az érintett témában a lengyel, vagy az EU-s jog élvez-e elsőbbséget. Amiatt, hogy a lengyel kormány vonakodik végrehajtani az uniós bírósági ítéletet, a minap pénzügyi bírság kiszabását kérte a lengyelek ellen a Bizottság az Európai Bíróságtól és most Reynders azt is elárulta, hogy

napi 1 millió eurós bírság kiszabását kérik, de majd a bíróság dönt a tényleges összegről.

A helyreállítási terv brüsszeli elfogadásának kilátásai és várható gazdasasági hatása is téma lesz a Portfolio október 19-i Budapest Economic Forum konferenciájának. További részletek:

A Reynders-interjú üzenete lényegében az, hogy addig nem fogja elfogadni az Európai Bizottság a 36 milliárd eurós lengyel helyreállítási tervet, amit nem lát valódi, konkrét, a jogszabályok szintjén is tetten érhető változásokat a lengyel kormány magatartásában az igazságszolgáltatás területén. Márpedig egyelőre csak a szavak szintjén ígért a lengyel kormány változásokat, a fegyelmi kamara átalakítását, de a tettekben még nem bizonyította az elkötelezettségét.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 08. EU-pénzek: betölti fegyverét Brüsszel és rövidesen elkezdheti használni Magyarország ellen is

Mindez magyar szempontból is üzenet értékű, mert az látszik belőle, hogy tényleg próbálja összekapcsolni az Európai Bizottság a jogállamisági vitákat a helyreállítási tervek elfogadásának kérdésével, mert úgy ítéli meg, hogy most van itt a lehetősége valódi nyomást gyakorolni az érintett tagállamokra a helyreállítási terveik elfogadásának feltételekhez kötésén keresztül.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 02. További biztosítékokat vár Brüsszel a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáért cserébe

A minap Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök is jelezte azt, hogy vannak a jogállamisággal összefüggő vitás kérdések is a magyar helyreállítási terv körül, így tehát ezeket el kell rendezni, addig pedig folynak a tárgyalások.

Közben viszont telik az idő és amint tegnap megírtuk, szeptember végén, október elején már ki fogja küldeni a Bizottság a tagállamoknak az első olyan leveleket, amelyek a jogállamisági eljárás megindításához való felkészülést és majdan hivatkozási alapot szolgáltatnak. Erről bővebben tegnapi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 08. EU-pénzek: betölti fegyverét Brüsszel és rövidesen elkezdheti használni Magyarország ellen is

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images