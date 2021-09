Ursula von der Leyen: mindenáron megvédjük az EU pénzét és új javaslatokat teszünk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Minden rendelkezésünkre álló eszközzel meg fogjuk védeni az uniós költségvetést a jogállamiságot sértő lépések esetén, mert az EU jövőjéről van szó és ebben az erős elhatározásunkban soha nem fogunk meginogni – jelentette ki az Európai Parlament plenáris ülése előtti évértékelő beszédében Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezzel az EP-képviselők többségének bizonyára tetsző módon erős üzenetet küldött például Magyarország és Lengyelország felé is, hogy az uniós kifizetéseket az uniós alapértékek és a jogállamisági elvek betartása esetén fizeti csak ki a testület. Ursula von der Leyen utalt rá, hogy Lengyelország kapcsán a független bíróságokért továbbra is küzd a Bizottság elsősorban tárgyalások útján, de ha ez nem vezet eredményre, akkor a múlt heti példa alapján pénzbírság útján is. A Bizottság elnöke az egyórás beszédében új vakcinafelajánlást is bejelentett a külső harmadik országoknak, illetve több konkrét új cselekvési tervet, stratégiát is felvázolt. Így például jelezte, hogy év végéig egy új védelmi-biztonsági együttműködésre is javaslatot tesz a NATO-val egyeztetve.