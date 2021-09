Akár félmilliós támogatást kaphatnak munkavállalónként a cégek a jövő héten nyíló képzési EU-pályázaton

Október elsejétől pályázhatnak a vállalkozások munkavállalóik továbbképzésére a vállalati belső képzési programban – hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára szerdán, a kis- és középvállalkozásokat segítő országos szakmai roadshow kecskeméti állomásán.

György László a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartott eseményen elmondta: a gazdaság újraindítása során meghirdették a 70 milliárd forintos vállalati belső képzési programot, október elsejétől az első 15 milliárd forintos keretre lehet pályázni.

Kifejtette:

csaknem félmillió forintot is kaphat egy munkáltató egy-egy munkavállalója után, ennek két feltétele van.

Az egyik, hogy a vállalkozók tovább foglalkoztassák a munkavállalóikat legalább egy évvel. A másik, hogy a minimálbér növekedési üteménél gyorsabb ütemben emeljék dolgozóik bérét. A két feltétel teljesülése esetén nem kell visszafizetni a támogatást.

A kevesebb mint ötven munkavállalót foglalkoztató vállalkozások 70 százalékos, a közepes méretű vállalkozások 60 százalékos, míg a nagyok 50 százalékos támogatási intenzitás mellett vehetik igénybe a képzési támogatást.

Az államtitkár kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű változása újabb képességeket követel meg a munkavállalóktól, ezért a cél az, hogy a magyarokat felkészítsék a változásokra és a megnövekedett kompetencia igényekre. A technológia változása, a robotizáció, az automatizáció, az Ipar 4.0, a mesterséges intelligencia terjedése miatt több mint 80 millió munkahely megszűnik a világban 2030-ig, miközben 90 millió új munkahely jön létre. Ezekre az új munkahelyekre szeretnék a magyarokat alkalmassá tenni - mondta.

György László rámutatott: Magyarországon csaknem teljes a foglalkoztatottság, aki akar, tud dolgozni. A kormány a felnőttképzési rendszerben az elmúlt negyven év legnagyobb átalakítását hajtotta végre, képesek visszajelzést adni a felnőttképzőknek, a képzésüket igénybe vevő vállalkozásoknak, munkavállalóknak és munkát keresőknek, hogy milyen szakmákat, hol érdemes tanulni. Konkrét adatok alapján tudják megmondani, hogy egy adott képzés a munkaerőpiacon mennyit ér - tájékoztatott.

György László a Portfolio-nak május végén adott nagyinterjúban a várható új GINOP-pályázatok kapcsán már előrevetítette ennek a 70 milliárdos vállalati képzési, továbbképzési pályázatnak az érkezését. Emlékeztetett rá, hogy az új felnőttképzési rendszerben lehetősége van a kormánynak arra, hogy személyazonosításra alkalmatlan (ún. anonimizált) módon mérje az ilyen képzések hatásosságát és visszajelzést tudjon adni a képzőknek és a képzésben résztvevőknek a képzések értékéről.

Úgy fogalmazott: „Azért hoztunk létre egy egyszerű Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszert, a FAR-t, amelyben a korábbihoz képest 70 százalékkal kevesebb adatot kérünk be és sokkal gyorsabb is bejelentést tenni, illetve adatot szolgáltatni, hogy big data alapon tudjunk valós visszajelzést adni." Ezáltal

a támogatást valóban azoknak a képzőknek és azokra a képzésekre tudjuk adni, amelyek a legnagyobb foglalkoztatási garanciával és a legnagyobb bérnövekménnyel járnak.

Hozzátette: "Így olyan képzéseket fogunk tudni támogatni, amelyeket korábban nem lehetett, és biztosítani tudjuk a felnőttképzési rendszer folyamatos megújulását. Látható lesz ugyanis egy nyílt pályakövetési rendszerben, hogy mit és hol érdemes tanulni."

Vázolta: "Ezentúl arra is lehetőséget biztosítunk, hogy egy vállalati belső képző megnyissa a képzését például a beszállítói előtt is, és ehhez is igénybe vehet majd támogatást.

HOSSZÚ TÁVON NAGYON SOKAT VÁRUNK ETTŐL A 70 MILLIÁRD FORINTOS TOVÁBBKÉPZÉSI KERETTŐL:

nem csak tízezres nagyságrendben tudjuk a munkavállalókat képzéshez és ezen keresztül több ismerethez és jobb készségekhez segíteni, de a pályakövetési rendszerben vissza is fogjuk tudni mérni ezeknek a képzéseknek a munkaerőpiaci hatásait, ahogy azt a fentiekben bemutattam.”

Címlapkép forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium