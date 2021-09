Megjelent a takarmány előállító üzemek fejlesztését célzó 50 milliárdos EU-pályázat

Néhány napja már jelezte Nagy István agrárminiszter, hogy szeptember végén várhatóan megjelenik a takarmány előállító üzemek fejlesztéseit támogató 50 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázati felhívás, csütörtökön pedig arra hívta fel a figyelmet a tárca közleménye, hogy ez meg is történt , közzétették a pályázatot, amely majd október 27-én nyílik meg.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet a közleményben, hogy a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” program az agrárium olyan területeire is kiterjed, amelyek nélkülözhetetlenek az erős mezőgazdasághoz, de eddig nem kapott kellő lehetőséget fejlesztéseihez. A kormányzati források segítségével az Agrárminisztérium, mind a hazai állattenyésztés hatékonyabb ellátását, mind az exportpiaci értékesítési lehetőségek kihasználását szeretné segíteni.

A felhívás a haszonállat takarmány-gyártáshoz és a kedvtelésből tartott állateledel-gyártáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez is kínál támogatási lehetőségeket. Többek között a takarmánygyártás tevékenységhez szükséges épületek, építmények építése, bővítése és felújítása is lehet forrásokat igényelni. Emellett a tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzésére, illetve új technológiai rendszerek kialakítására is van lehetőség – tette hozzá Nagy István. Kifejtette, a pályázati kiírás keretében a vissza nem térítendő igényelhető támogatás minimális mértéke 50 millió forint, a maximális mértéke pedig 2 milliárd forint lehet. A közép-magyarországi régióban a pénzügyi segítség maximális mértéke az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A miniszter arra is kitért, hogy a takarmánygyártással foglalkozó vállalkozások nettó árbevétele 2020-ban elérte a 468 milliárd forintot. A szektort éppen ezért a gazdasági súlyának megfelelően kívánja kezelni az agrártárca. A versenyképes állattartás elengedhetetlen eleme az a minőségi termékeket előállító, gazdaságos takarmánygyártás, amely a termelési költségeinek 60-70 százalékáért felelős, és meghatározó szerepe van a végtermék minőségében, így piaci értékében is – hangsúlyozta Nagy István.

A pályázati felhívás és annak mellékletei itt érhetők el.

