Orbán Viktor Brüsszelben: az EU-s jognak nincs elsőbbsége

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcstalálkozón fejtette ki álláspontját a Lengyelországgal szemben zajló vizsgálatokról.

A kormányfő a Reuters tudósítása szerint azt mondta, hogy a Lengyelországot érintő szankciók nevetségesek. Kiemelte, hogy

az uniós jog elsőbbsége nincs benne az EU szerződésében.

Orbán Viktor szerint a lengyeleknek igazuk van és úgy vélekedett, hogy az EU intézményei az unió alapszerződését akarják módosítani felhatalmazás nélkül, és ezzel kijátsszák a nemzeti parlamentek és kormányok jogait.

A hírügynökség szerint a magyar kormányfő ezzel a kijelentésével csatlakozott a lengyel kormány álláspontjához, ami úgy szól, hogy az európai jognak nincs elsőbbsége a nemzeti jog felett.

Az MTI beszámolója szerint Orbán Viktor arról beszélt a csúcstalálkozójára érkezve, hogy boszorkányüldözés folyik Európában Lengyelország ellen. "Az igazság a lengyelek oldalán van, ki fogunk állni a lengyelek mellett" - mondta.

Hangsúlyozta: azokban az ügyekben, amelyet a nemzeti parlamentek nem adtak át az Európai Uniónak, semmi keresnivalója az unió egyetlen intézményének sem; azok az ügyek a nemzeti alkotmányokra és bíróságokra tartoznak. "Lopakodó hatáskörbővítés zajlik az EU részéről, aminek végre megálljt kell parancsolni. A lengyelek végre vették a bátorságot és megnyitották ezt a csatát. Ott a helyünk mellettük" - tette hozzá Orbán Viktor.

A lengyel ügy a csütörtöki Kormányinfón is előkerült. Francia, spanyol, cseh és német alkotmánybírósági döntéséket idézve Gulyás Gergely azt mondta, ugyanazt a vizsgálatot, amelyet a lengyel alkotmánybíróság elvégzett, a tagállami alkotmánybíróságok majdnem mindegyike is elvégzi, és mindegyik teljesen legitimnek tartja azt a szempontot, hogy az alkotmány lényegi rendelkezései nem sérülhetnek, illetve az uniós jog elsőbbsége csak az átruházott hatáskörök esetében áll fenn. Ezért a lengyelellenes uniós vitát Magyarország nem tartja elfogadhatónak, az ékes bizonyítéka a kettős mércének - mondta, hozzátéve: a vita egyértelművé teszi, hogy ma az EU-ban csak azok szólalhatnak meg, akik a föderációt támogatják.

Gulyás Gergely nem tart különösebben attól, hogy a lengyel állásponttal való egyetértés miatt támadás éri Magyarországot. Ha tényszerű vitát folytatunk le, akkor a lengyel alkotmánybíróság döntése ugyanazt járja körül, amelyet más tagállamok is megtettek.

A magyar Alkotmánybíróság is hozott ilyen döntést 2016-ban és az Ab előtt most is van ilyen eljárás - emlékeztetett. Ez egy lengyelellenes vita, ékes bizonyítéka a kettős mércének - vélekedett. Azok ellen lépnek fel erősen, akik a föderációt támadják - mondta.

Címlapkép forrása: MTI/Fischer Zoltán