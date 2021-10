Rajtunk is múlik, hogy meghagyjuk Brüsszelt távoli ügyintézőnek, vagy beszállunk az EU jövőjének tervezésébe

Csernus Dóra Ildikó , környezetpolitikai tanácsadó Cikk mentése Megosztás

Október közepéig több mint 32 ezer európai polgár mondta el a véleményét arról, hogy merre menjen tovább az EU. Ez a szám látszólag nagy, azonban a közösség összlakosságához képest roppant alacsony, alig 0,01%. Félidőben van a Konferencia Európa jövőjéről rendezvénysorozat, ezért még volna idő tanulni a hibákból és változtatni. Mindenképp nagyobb hírverésre volna szükség, mert miközben az EU-val kapcsolatos rossz hírek futótűzként terjednek, az Unió képtelen jól kommunikálni a pozitívumot, és bevonni polgárait saját jövőjük tervezésébe. Megoldást az alulról építkezés hozhatna: kicsiben kell elkezdeni ezt a konzultációt, bevonva a helyi közösségeket. Erre módszertanilag kiváló példát nyújt a közösségi gyűlés műfaja, ami Budapest után idén Miskolcon is képes volt mobilizálni és egy platformra hozni az állampolgárokat a környezet- és klímavédelem területén. Nagy kérdés, hogy milyen EU-t szeretnénk: továbbra is egy sokak által mérsékelten legitimnek tartott távoli ügyintézőt, aki fogja a kassza kulcsát, vagy mi is több szerepet szánunk magunknak tágabb otthonunk közös jövőjének a megtervezésében? A válasz csak rajtunk múlik, viszont akkor azt el kell mondanunk.