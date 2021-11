Keleten is, nyugaton is harcot vív Brüsszel - történelmi tabuk dőlnek meg

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Évtizedes tabuk dőlnek meg az uniós ügyekkel kapcsolatban, amelyek az EU jövőjét is meghatározhatják. A britek a nemzetközi jogsértéstől sem riadtak vissza, hogy felrúgják a korábban általuk is elfogadott kilépési egyezményt. Eközben az Egyesült Királyságban eluralkodott a káosz, nem kis részben a Brexit miatt. Áll a bál az unión belül is a lengyel alkotmánybíróság döntése miatt. A döntés sokak szerint az EU alapértékeit kérdőjelezi meg. A lengyel kormány nem tágít, egyesek pedig a lengyel kilépést sem tartják elképzelhetetlennek. Ezekről a témákról beszélgettek Palkovics Máté és Zsoldos Ákos, a Portfolio elemzői.