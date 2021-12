Megnyílt a hatalmas lakossági napelemes pályázat - Íme, minden fontos információ egy helyen

Hétfőn délután 5 órakor megnyílt hat dunántúli megyében a több mint 200 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési uniós pályázat. A következő hetekben az ország összes megyéjében és Budapesten is megnyílik majd a pályázat, amely az egyes térségekben 3-3 hétig lesz nyitva. Aki lemarad a mostani beadási körről, vagy esetleg valamilyen technikai ok miatt elutasítják majd a január-februári eredményhirdetéskor, jövő szeptembertől a második ütemben majd újra próbálkozhat.

A 201,6 milliárd forintos keretösszegű uniós pályázat nagy része abból az uniós helyreállítási programból származik, amelynek magyar tervét még nem fogadta el az Európai Bizottság. Ez friss elemzésünk szerint valószínűleg a választásokig nem is történik meg, de nem kell aggódni, mert ettől még a magyar kormány a pályázatban megítélt összegeket biztosan kifizeti (megelőlegezi a költségvetés a pénzt a nyertes pályázók kivitelezőinek).

Amiatt sem kell aggódni, ha valaki nem tudja ma este az első órákban beadni a támogatási kérelmét a pályázati felületen (Ügyfélkapun keresztül érhető el), vagy a kivitelezőjének segítségével még nem tudja beadni a pályázatot, ugyanis az egyes földrajzi térségekben 3-3 hétig lesz nyitva a pályázat (ld. alábbi táblázat). A részletes pályázati kiírás szerint ezalatt összevárják az adott megyebeli összes támogatási kérelmet és majd utána egyben bírálják el azokat a 3 hetes beadási határidő után.

A támogatási döntések meghozatalát az első pályázati ütemek lezárása után 30 napon belül ígéri a kiíró, így tehát a legelső nyertes kihirdetési körök 2022. január végétől várhatók. Ráadásul most csak az első ütem menetrendjéről beszélünk, de amint az alábbi táblázat is érzékelteti: a pályázati felhívás még további 3 ütemet rögzít a következő évekre (a legközelebbi majd jövő szeptemberben nyílik). Az is jól látszik az alábbi táblázatból, hogy a 201,6 milliárdos pályázati keretnek kevesebb, mint a felét (igaz a legnagyobb összeget) szánja a kiíró a mostani első pályázati ütemre, de aztán a második és harmadik ütemre is bőven marad még pénz:

Fontos, hogy még a múlt héten is változott számos helyen a pályázati kiírás, ezek lényegét ebben és ebben a cikkben foglaltuk össze és az is lényeges, hogy érdemes résen lenni és az esetleges kivitelezői trükközéseket, nyugodtan lehet jelenteni a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságánál is. Ezzel együtt ingyenes pályázati tanácsadást is igénybe lehet venni a pályázatot lebonyolító ÉMI Nonprofit Kft.-nél (ügyfélszolgálat: 06-30-705-2388, E-mail elérhetőség: nap@emi.hu), illetve a Széchenyi Programiroda területileg illetékes részlegénél is.

A főbb pályázati keretek az alábbiak:

Az RRF-6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázatban kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás: (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY (2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A pályázók köre: olyan nagykorú természetes személyek (magánszemély) adhatják be a támogatási kérelmet, akik egyrészt (rész)tulajdonosok a fejlesztendő ingatlanban a 2021. augusztus 30-i állapot szerint és az akkori állapot szerinti tulajdonos(ok) összes tavalyi jövedelme egy főre vetítve átlagosan legfeljebb 4,85 millió forint volt.

Az igényelhető támogatás 100%-ban vissza nem térítendő, amelyet praktikusan a kivitelezők kapnak meg az államtól a pályázó által jóváhagyott számlák alapján. Az elnyerhető támogatás a fenti első cél tekintetében legfeljebb bruttó 2.900.000 Ft, a második (komplex) cél esetén pedig bruttó 11.300.000 Ft.

A támogatás elnyeréséhez első körben a jogosultsági feltételeket nézik, aztán ha azon átmegy a pályázó, akkor az ingatlanba bejelentett 18 alatti gyermekek száma és a járás földrajzi helye (gazdasági fejlettsége) szerint plusz pontszámok kaphatók (maximum 7 pont). Az elért pontszámok alapján csökkenő sorrendbe teszik az összes jogosult pályázót és aszerint húzzák meg a határt, hogy az első ütemre félretett támogatási keretbe kik férnek bele.

A cél az, hogy a támogatásban összesen közel 35 ezer család részesüljön majd a következő években, azaz a 2021 tele és a 2024 ősze közötti 4 pályázati ütem során együttesen.

A pályázat társadalmi egyeztetésétől a kiírás első, majd többször módosított változatáig részletesen nyomon követtük a pályázati folyamatot (ezt a továbbiakban is folytatjuk), melyekről az alábbi cikkeinkben is tájékozódhat:

Címlapkép forrása: Getty Images