Ugrott a 326 milliárdos előleg Magyarország számára: idén már nem kap zöld jelzést Brüsszelben a helyreállítási tervünk

A lényeg

Varga Mihály pénzügyminiszter is csak azon reményének adott hangot az ülés után az MTI tudósítása szerint, hogy a magyar kormánynak majd sikerül meggyőznie a Bizottságot, hogy hagyja jóvá a 2511 milliárd forintos programot.

Mivel ma volt az Ecofin idei utolsó brüsszeli ülése, így lényegében esélytelennek tűnik, hogy a Bizottság esetleges zöld jelzése után még idén jóváhagynák a magyar programot. Emiatt az is esélytelennek tűnik, hogy az abból járó 13%-nyi előleget, 326 milliárd forintot még idén megkaphatná a magyar költségvetés.

Fontos: ez a pénz nem veszik el. Később, a programban vállalt intézkedések pontos betartása (mérföldkövek, indikátork) után majd lehívható lesz Brüsszelből, így tehát csak átmenetileg hiányzik ez a pénz a magyar költségvetésből, igaz ez az átmenetileg sok hónapot fog jelenteni. Addig az itthon végrehajtott projekteket tisztán a magyar költségvetés megelőlegezett forrásaiból kell finanszírozni.

Csak elméleti esély van az idei jóváhagyásra

Arra, hogy a helyreállítási programunk idei, sőt a választásokig tartó brüsszeli elfogadására kevés az esély és így az előleg folyósítására is, múlt heti elemzésünkben is rámutattunk. Most gyakorlatilag az idei programelfogadás és előlegfolyósítás csekély esélyét erősítette meg Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök.

Ő a tudósítás szerint azt mondta, hogy bár a technikai stábok szintjén konstruktívak a tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között, de vannak olyan bizottsági elvárások, amelyeket egyelőre nem teljesít a kormány, és ezért nem tudja elfogadni a programot a Bizottság. Márpedig ez alapvető fontosságú, mert csak a pozitív bizottsági ajánlás után kerülhet egyáltalán a tagállami szakminiszterek asztalára a program, hogy arról döntést hozzanak.

Mivel ma volt az idei utolsó gazdasági és pénzügyminiszteri (Ecofin) ülés Brüsszelben, így eleve nem is tudná ez a testület jóváhagyni még idén a magyar programot, ha esetleg a következő 1-2 hétben még áttörés születne a kormány és a Bizottság között. Jogilag egyébként nemcsak az Ecofin, hanem bármely más tanácsi formáció (pl. Külügyminiszterek Tanácsa, Általános Ügyek Tanácsa, egyéb) jóváhagyhatná a magyar programot, ha lenne pozitív bizottsági ajánlás, de ugye a fentiek alapján ez idénre már nem várható.

Dombrovskis ma azt mondta: azoknak az uniós ajánlásoknak a teljesítését várják a magyar kormánytól, amelyek a korrupció elleni harcra, a döntéshozatal kiszámíthatóságára, minőségére és átláthatóságára, valamint az uniós támogatások szabályos elköltésének megbízható ellenőrzésére vonatkoznak. Amint részletesen megírtuk a Bizottság jogállamisági eljárást előkészítő információkérő levele alapján: összesen 16 területen vár a testület információkat, köztük az uniós pályázati döntéshozatallal és a forráselosztás ellenőrzésével kapcsolatban. Így tehát bár formálisan különálló ügy a helyreállítási terv elfogadása és a készülő jogállamisági eljárás, de a gyakorlatban mégis összekapcsolódnak és valójában ezek a témák akadályozzák a magyar terv elfogadását Brüsszelben.

Mivel pedig a magyar kormány vállalásaihoz bizonyos esetekben kétharmados súlyú itthoni törvények módosítása is szükséges lehet, amely módosítások a választások előtt politikailag kockázatosak lehetnek, ezért írtuk azt múlt héten, hogy nagy kérdés: mikor lesz egyáltalán elfogadva Brüsszelben a magyar helyreállítási terv és abból folyósítás. Orbán Viktor kormányfő egyébként erre pénteken azt hangsúlyozta a közrádióban, hogy idővel lesz majd alku Brüsszellel és így nem fog megtörni a magyar gazdaság pályája az EU-pénzek esetleges felfüggesztése miatt.

Az Ecofin mai ülésén részt vevő Varga Mihály az MTI-nek úgy nyilatkozott: az Európai Bizottság még mindig nem döntött a koronavírus-járvány utáni visszaesést ellensúlyozni hivatott helyreállítási alapok jóváhagyásáról Magyarország számára. Hangsúlyozta: a bizottság nyilvánvalóan politikai okokból tartja vissza a forrásokat, és ebben a hozzáállásában a magyar parlament által elfogadott gyermekvédelmi törvény befolyásolja. Rámutatott, hogy a bizottság kettős mércével mér: Málta esetében például hasonló kifogások merültek fel, azonban az ország már megkapta a helyreállítási forrásokat.

Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, ami a bizottság részéről történik, Magyarország, mint minden más tagország, egyenjogú tagja az EU-nak. Hozzájárultunk a közös hitelfelvételhez, hogy ennek révén vissza nem térítendő támogatáshoz segítsük az összes tagállamot

- jelentette ki.

A miniszter reményét fejezte ki hogy a magyar kormány a továbbra is folyó tárgyalások során meggyőzi az Európai Bizottságot, hogy jóvá kell hagyniuk a Magyarországnak járó támogatást.

Amint mai külön cikkeinkben megírtuk: Varga Mihály az ülésen vétót emelt az uniós társasági adó magatartási kódexével kapcsolatos javaslatnál, az uniós áfa-irányelv módosítását viszont ő is támogatta minden kollégájával együtt.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2021. december 7-i Ecofin-ülés utáni sajtótájékoztatóról