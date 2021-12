Ritka dolog történt ez EU-csúcson: elmaradt a megállapodás, pedig egekben az energiaárak

Bár a hivatalos napirenden szerepelt és tárgyaltak is róla, ritka példaként mégsem született megállapodás az egekben lévő energiaárak témájáról a csütörtök éjjel véget ért EU-csúcson, mert néhány tagállam megfúrta a sokadik szöveg tervezetet is, így végül ez a téma teljesen kimaradt a csúcs zárónyilatkozatából

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Miután a december 2-i miniszteri tanácsi ülésen is fontos témaként tárgyaltak az egekben lévő energiaárakról és megtárgyaltak két előzetes jelentést az EU gáz-, áram- és kvótakereskedelmi piacáról (lásd itt és itt), a most csütörtöki EU-csúcsra szóló meghívó levelében szintén rögzítette napirendi pontként az energiaárak témáját Charlmes Michel, az Európai Tanács elnöke. Mindezek után, a továbbra is rendkívül magas energiaárak mellett, érthetően számítani lehetett arra, hogy nemcsak tárgyalnak a témáról az EU-csúcson, hanem bekerül egy konszenzusos szöveg is a zárónyilatkozatba, de ez mégsem történt meg.

Ennek oka a Politico szerint az, hogy a cseh és a lengyel kormány eltérítette a vitát egy olyan irányba, amit a legtöbb energiapiaci szakértő nem oszt, miszerint azért olyan magasak az áramárak az EU-ban, mert a széndioxid kvóták ára elszállt és ezért mentesülni akarnának az ETS-rendszerbeli kötelezettségek alól. Az áramárak elszállásából egy őszi bizottsági elemzés szerint legfeljebb 20-23%-ot magyaráz a kvóták árának drágulása, sokkal fontosabb ok a gáz árának elszállása, ugyanis a gáz- és árampiac nagyon szorosan összekapcsolódik. A gáz elszállása miatt persze számos vállalkozás igyekszik más csatornán, akár jóval környezetszennyezőbb forrásból energiához jutni, illetve az áram- és hőtermelők egy része is átállította energiabeszerzését, így kénytelenek plusz CO2-kvótát vásárolni, ez pedig a gáz- és áram árával párhuzamosan a kvótaárakat is rekord magasságba tornászta fel az utóbbi napokban.

A lengyelek pozíciója jobban érthető, hiszen ott az áramtermelés mintegy 80%-a még szénalapú, ezt kellene majd a 2050-es klímacél érdekében megszűntetni, ami hatalmas kihívásnak látszik és rengeteg CO2-kvóta megvásárlásának szükségességét vetíti előre, nem véletlen, hogy igyekeznek feszegetni a rendszer kereteit és felmentéseket kérni.

A másik ok, ami miatt a tegnap éjjeli EU-csúcson végül a sokadik köröztetett zárónyilatkozat tervezet sem kapott egyhangú támogatást, az a nukleáris energiával függött össze. Az Európai Bizottság a jövő héten, pont a karácsony előtt lankadó figyelem időszakában jön majd ki a régóta várt energetikai taxonómia rendelet tervezettel, amely a kiszivárgott hírek szerint zöld címkét adna a gáz mellett a nukleáris energiának is és erre a rendelettervezetre való utalást szeretett volna elhelyezni a cseh és lengyel delegáció a zárónyilatkozatban, de ezt más tagállamok (pl. a nukleáris energiás hagyományosan ellenző németek, osztrákok) nem támogatták.

Végül így ritka módon az egész energetikai kérdéskört kivették a zárónyilatkozat szövegtervezetből, hiszen nem volt konszenzus a témában és abban maradtak az állam- és kormányfők, hogy majd a következő csúcstalálkozón (március 24-25-én) visszatérnek a témára.

Addigra egyébként már a fenti két előzetes gáz-, áram- és kvótakereskedelmi piaci jelentésnek a végleges változata is meglesz, így még jobban lesz miről tárgyalni. Igaz addigra a téli fűtési szezon döntő része is eltelik, így remélhetőleg az extrém gáz- és árampiaci árnyomás is alábbhagy.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2021. december 16-i ülésről