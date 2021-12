Leállították az újraindítási gyorskölcsön folyósítását is, de nem kell sokáig várni a pénzre (2.)

Nemcsak a régebbi lakossági napelemes és megújuló energiás EU-pályázat aktuális folyósításait állította le a kormány az év végéig előírt költségvetési takarékosság miatt, amint azt a Portfolio elsőként megírta, hanem például a tavasszal elindult Újraindítási gyorskölcsönét is – tájékoztatta a Népszavát egy érintett vállalkozó, aki majdnem megkapta a folyósítást. A lap által jelzett brüsszeli pénzátutalási felfüggesztésről azonban szó sincs, a Portfolio megbízható információi szerint mind a napelemes, mind az újraindítási gyorskölcsönös, mind egy harmadik, MFB-n keresztül koordinált hitelalapú termékben csak idén év végéig érvényes a kifizetési stop, aztán a jövő év elején a 2022-es büdzsé terhére ezeket már mind ki lehet fizetni. Frissítés! Szombat délutáni közleményében az MFB azt hangsúlyozta , hogy zavartalanul folyik az említett hitelkonstrukciókban is az esedékes folyósítások kifizetése, így tehát még a jövő év elejéig sem kell várnia a folyósítási fennakadásról esetlegesen levelet kapott érintetteknek.

Amint elsőként megírtuk: a december 9-én elrendelt 350 milliárd forintos költségvetési egyenlegjavító intézkedés hatására minden tárcának magának kell eldöntenie, hogy hogyan fér bele abba a fejezeti keretbe, amit a kormányhatározat táblázata év végéig előír számára. A költségvetési egyenlegjavító intézkedésnek pedig az a célja, hogy az év végére előírt alkotmányos adósságszabályt (csökkenő adósságráta) még a gigantikusra sikeredett novemberi deficit után is be lehessen tartani.

Emiatt a visszatérítendő (hitel alapú) uniós programokat koordináló MFB-t felügyelő tárca nélküli minisztériumnak például azt a fájdalmas döntést kellett meghoznia, hogy az idei évben még esedékes folyósításokat átmenetileg blokkolja és ezért mentek ki azok a kiértesítő levelek az általunk megírt napelemes-megújuló energiás pályázatban, illetve a Népszava által megírt újraindítási gyorskölcsönös pályázatban. Ezek mind EU-pénzből utófinanszírozottak, azaz az itthoni számlák kiküldése után az Európai Bizottság utólag fizet, de a magyar költségvetésnek mindezt elő kell finanszíroznia, és abban most kiadási korlátot rendelt el a kormány.

Frissítés! Amint fent jeleztük, az MFB szombat délután kiadott közleményében azt hangsúlyozta, hogy zavartalanul folyik az uniós források kifizetése. Így tehát még a jövő év elejéig sem kell várnia a folyósítási fennakadásról esetlegesen levelet kapott érintetteknek: a folyósításokban nincs, illetve nem lesz fennakadás még az év végéig sem, erre utal a pénteki 5,85 milliárdos utalás is. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Erről külön cikkünk:

Érdemes megjegyezni, hogy az újraindítási gyorskölcsön (GINOP 9.1.1.-21) idén márciustól novemberig volt nyitva, és ginopos forrás, éppen ezért nincs közvetlen köze a 2511 milliárdos magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervhez (HET), amelyet a lap emleget a folyósítások felfüggesztése mögötti okként. Áttételesen persze lehet, mert amint megírtuk: a HET-et az antikorrupciós intézkedések és az ellenőrzési rendszer elégtelenségei miatt nem fogadta még el az Európai Bizottság és éppen ezért nem is fizeti ki idén év végéig a 326 milliárdos előleget. Márpedig erre a pénzre számított a kormány, de mivel nem érkezik be a költségvetésbe, ezért és az egyéb költségvetzési költekezési okok miatt együttesen állt elő a 350 milliárdos kiigazítás kényszere.

a Portfolio friss információi szerint a GINOP-8.3.5-18 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram kapcsán is leálltak év végéig a folyósítások a fenti költségvetési okok miatt.

Így tehát tudomásunk szerint legalább 3 hitelprogramot érintenek az év végéig kitartó kényszerű kormányzati lépések, de a blokkolt kifizetések darabszámát és volumenét nem tudjuk pontosan:

a lakossági energiahatékonysági és megújuló energiás uniós pályázatnál (a vidéki régióknak a GINOP 8.4.1/A-17, a központi régiónak pedig a VEKOP-5.2.1-17 kódszámú kiírás szólt) az újraindítási gyorskölcsönnél (GINOP 9.1.1.-21) és a cégek technológiai korszerűsítését célzó pályázatnál (GINOP-8.3.5-18).

Úgy tudjuk, hogy az energiahatékonysági pályázatnál az esedékes kifizetések blokkolása nagyságrendileg legfeljebb néhány milliárd forintot érinthet. Az újraindítási kölcsönnél feltehetően leginkább azokat érinti most a blokkolás, akik a november végi benyújtási határidő előtti hetekben léptek (szintén néhány milliárd forint lehet becslésünk szerint) és ugyanígy a már régóta futó technológiai korszerűsítési pályázatnál is valószínűleg néhány milliárdos az a tétel, aminek a kifizetését most átmenetileg megállították.

Összességében tehát legfeljebb néhány tízmilliárdos tételről lehet szó és amint fentebb jeleztük: ezek a kifizetés leállítások csak az idei év végéig érvényesek. Így tehát az új év legelején ezeknek a pénzeknek a kifizetését nagy valószínűséggel már engedni fogja az illetékes tárca, hiszen egy új éves büdzsé elején ez nem akkora tétel.

