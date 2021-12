Még meg sem állapodott róla a kormány, máris buktunk 440 milliárdnyi uniós pénzt

A sok tagországnál gyorsabb magyar gazdasági kilábalás abban az értelemben visszaütött, hogy a helyreállítási programunk keretösszegéből 440 milliárd forintnyi forrást el fogunk veszíteni és további tízmilliárdokat bukunk el a REACT-EU forrásokból is – derült ki a Pénzügyminisztérium szerdán közzétett középtávú költségvetési kitekintő anyagából. Az ok egyszerű: ezeknek a pénzeknek a felosztása a gazdasági és munkaerőpiaci teljesítményen, így tehát a válság alatt elszenvedett visszaesésen, majd kilábaláson múlik és ezeken a területeken jól teljesített az ország.

„Visszaüt” a gyors kilábalás

Amint azt mai részletes külön anyagunkban megírtuk: közzétette a Pénzügyminisztérium a 2021-2025-ig szóló gazdasági és költségvetési előrejelzését és ennek az EU-pénzekről szóló részében szerepel ez a mondat: „Tekintettel arra, hogy Magyarország 2021-ben kiemelkedő növekedési adatokat mutat, ezért várhatóan mintegy 440 Mrd Ft-tal kevesebb forrásra jogosult, így az RRF VNT források ténylegesen elérhető összege 2070-2080 Mrd Ft-ra becsülhető.”

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a válságból való gyors kilábalás és az idei 6,4%-os GDP-növekedés oda vezetett, hogy a májusban még 2511 milliárd forintos támogatási keretösszegre beadott helyreállítási programunk mérete 2070-2080 milliárd forintosra apad.

Fontos, hogy ez nem a jogállamisági viták miatti potenciális pénz felfüggesztéssel, esetleges pénz levágással függ össze, hanem attól teljesen különálló okkal. Mégpedig azzal, hogy a Next GenerationEU programot és benne a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközt (RRF) eleve úgy alkották meg, hogy annak végső forrásallokációja majd attól függ, melyik tagállamot végül mennyire viseli meg a koronavírus-válság. Ehhez a GDP-teljesítményt, illetve a munkanélküliségi mutatókat veszik számításba egy képlet segítségével és ebből kalkulálja most azt a PM, hogy a 2022-es végső allokáció idején majd várhatóan 2070-2080 milliárdos helyreállítási támogatási összeggel kell beérnie az országnak. Emiatt tehát ha már megállapodott volna a kormány az Európai Bizottsággal a májusban benyújtott tervről, akkor is a végső allokáció nyomán lefelé kellene szorítani a magyar program keretösszegét. Arról, hogy most hogyan állnak ezek a viták, egy minapi elemzésünkben írtunk:

Mivel a tavaszi magyar választásokig nem valószínű a helyreállítási programunkról a megállapodás a Bizottsággal, így valószínű, hogy az új, végső keretösszegről, illetve a cserébe vállalt jogállamisági feltételekről már egyben, csomagban fog megállapodni a két fél valamikor 2022 közepe körül.

A témához fontos, hogy a helyreállítási programból nemcsak támogatást, hanem hitelt is kérhetne az ország, de egy április végi döntéssel a mintegy 3400 milliárd forintnyi hitel részről átmenetileg lemondott a kormány. A mostani PM-anyag is csak úgy fogalmaz, hogy

A hitelrész felvételét Magyarország jelen állás szerint nem kívánja igénybe venni, ugyanakkor erről a későbbiekben is születhet döntés, a hitelszerződést akár 2023 végéig is megköthetik a tagállamok.

Egy másik csatornán is „visszaüt” a gyors növekedés

Nemcsak a helyreállítási programban elérhető keretösszegből nyes le a gyors magyar gazdasági kilábalás, hanem az ún. REACT-EU programból is, amelyre szintén utalt a PM anyaga. A REACT EU a 2014-2020-as ciklus felzárkóztatási forrásait egészíti ki azért, hogy mielőbb segíteni tudja a tagállamok kilábalását a járvány által okozott válságból. A források elsősorban bértámogatásokhoz, a kis- és közepes vállalkozások megsegítéséhez járulnak hozzá, továbbá zöld beruházásokat finanszíroznak, illetve az egészségügynek nyújtanak támogatást.

Itt a PM anyaga mindössze annyit rögzít, hogy

A gazdasági növekedésünk következtében a REACT EU forrásallokáció a vártnál alacsonyabb lett, a jelenlegi adatok szerint a Bizottság összesen mintegy 0,99 milliárd eurós (350 Ft/EUR árfolyamon számítva 345 milliárd forint) forrást allokál Magyarország részére, mely összeget 2023 végéig kell felhasználni.

Mivel a REACT-EU programban is a járvány által kiváltott gazdasági válság mélysége, illetve a munkanélküliségi következmények alapján osztják fel a forrásokat, a gyors magyar kilábalás itt is kevesebb forrás elérését teszi lehetővé, mint amire korábban számolni lehetett. Ennek mértéke legfeljebb néhány százmillió euró, azaz több tízmilliárd forint (a pontos összeg általunk nem ismert).

A REACT-EU folyó árakon 50,6 milliárd eurónyi kiegészítő finanszírozást biztosít a tagállamok által vitt kohéziós politikai programokra 2021-ben és 2022-ben, amelyet 2023 végéig kell felhasználni. A teljes keret nagyobbik részét 2021-re allokálták a tagállamok felé és amint az ezen az oldalon látható: 2021-re 881,2 millió eurónyi keret jár Magyarországnak. Ezt egy augusztusi döntéssel hagyta jóvá az Európai Bizottság és amint megírtuk: a GINOP módosítása nyomán mintegy 8 ezer kkv kaphat plusz támogatást. Az említett 2021-es 881 millió eurós allokációból eddig 662 milliót már oda is ítélt a Bizottság a különböző magyar projektekre, legutóbb éppen karácsony előtt hagyott jóvá egy 219,2 millió eurós csomagot.

Ehhez az idei 881 milliós keretünkhöz jön még hozzá a 2022-es évre allokált forrás, ami ahogy megírtuk: 104,4 millió euró lesz. Ezért ír a PM közel 1 milliárd eurós teljes REACT-EU keretről Magyarország esetén.Amint egy 2020. novemberi cikkünkben jeleztük: a teljes REACT-EU keretből akkori feltételezések szerint 2021-re 885 millió, 2022-ben pedig további több százmillió eurót kaphattunk volna, és ehelyett lett az utóbbi össze 104,4 millió.

Mennyi EU-pénz várható és milyen ütemezéssel?

A PM az anyagban azt is összefoglalja, hogy mennyi EU-pénzre számíthat az előttünk álló években az ország. Gyakorlatilag rekordösszegű új EU transzfer áll Magyarország rendelkezésére a jelenlegi évtizedben, hiszen:

Még a 2014-2020-as ciklusból és hátravan kb. 7,8 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrás folyósítása, ami a 2022-2023-as beruházási folyamatokat is segíti.

Emellett a már elfogadott 2021-2027-es keretköltségvetésből 22,5 milliárd eurós kohéziós, valamint 11,9 milliárd eurós agrárpolitikai forrásokra számíthat hazánk.

Továbbá a Next Generation EU keretösszegéből Magyarország a fent említett 2070-2080 milliárd forintnyi, 350-es árfolyam mellett 5,9 milliárd eurónyi forrásra számíthat és ha kéri, ahhoz ehhez jön még hozzá közel 10 milliárd eurónyi kedvezményes hitel lehetőség.

A fentiek miatt a PM anyaga pusztán a 2021-2027-es időszakra járó források alapján megállapítja, hogy az elérhető több mint 40 milliárd eurós összeg az elkövetkező hét évben évente átlagosan a hazai GDP mintegy 3,4%-át éri el.

A PM költségvetési bevételi és kiadási oldali táblázatai egyébként azt is vázolják, hogy itthon az uniós programok terhére melyik évben mennyi kiadással számol a kormány (2023-ig van egy hatalmas felpörgés, addigra kellene a helyreállítási programunk jelentős részét felhasználni) és azt is mutatják, hogy az egyes években mennyi EU-s bevétellel (brüsszeli átutalással) számol a kormány. Amint látható: az idei évben mindössze 1465 milliárdos átutalásra számol (ez lényegében be is folyt), hiszen a helyreállítási program 326 milliárdos előlegét nem folyósította Brüsszel. A következő években viszont, amint az új fejlesztési programokat elfogadja a Bizottság és amint majd rendeződnek a jogállamisági viták, úgy fog a kormány várakozása szerint 2023-ban extrém ütemre felpörögni az uniós átutalás.

