Elindult a vita, amely gyökeresen átalakíthatja az EU költségvetési szabályait

Hétfőn lezajlott az eurózóna pénzügyminisztereinek első egyeztetése az EU-s fiskális szabályok megváltoztatásáról, amely nagy hatással lesz az EU gazdasági növekedésére a következő években. Az elmúlt napokban a korábbi merev álláspontok sokat közeledtek egymáshoz.

Az EU jelenlegi költségvetési szabályai szerint az államadósság maximuma a GDP 60, a költségvetési hiány 3%-a lehet a tagállamokban. Ezeket a szabályokat több esetben megszegték már a tagállamok, amelyért a Bizottság szankciókat vethet ki, de a komoly büntetés eddig minden esetben elmaradt.

A déli tagállamok Franciaországgal kiegészülve már évekkel a koronavírus-járvány előtt kérték a fiskális szabályok megváltoztatását, mert szerintük a túl szigorú költségvetési elvárások visszavetik a növekedés-orientált beruházásokat.

Az északi tagállamok és Németország viszont rendre a szabályok megtartása mellett érvelt - sőt, az eurózóna válsága után (amelyet részben épp a fegyelmezetlen költségvetési folyamatok váltottak ki) szigorítani is kívánták azt. A vita tehát nem friss, de az eddigiekkel ellentétben

most már érdemi egyeztetés indult el a szabályok lazításáról.

A járványra a tagállamok megemelt költekezéssel reagáltak, a tagállami deficitek messze meghaladták az EU-s szabályok által engedélyezett plafont, és végül 2023-ig fel is függesztették azt.

Ma arról indult el az egyeztetés, hogy 2023 után milyen szabályok legyenek érvényben. A vita ezúttal is a Németország vezette északi "fukarok" és a francia-olasz tengely által dominált déli országok között húzódik. Az elképzelések továbbra is eltérőek, de az északiak álláspontja ma már korántsem annyira merev, mint az előző években, így most nagyobb az esély a megállapodásra, mint korábban bármikor (a módosításhoz minden tagállam hozzájárulására szükség van). Az Euobserver szerint ráadásul az álláspontok egyre közelednek egymáshoz.

Világosan ki kell mondanunk, hogy nem a régi vitákat kezdjük újra, hanem egy teljesen új helyzetben vagyunk

- mondta a költségvetési vitáról Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos, aki hozzátette: az új helyzetet a koronavírus-válság idején megemelkedett államadósságok és az előttünk álló klímavédelmi beruházások teremtették. Gentiloni elmondta, hogy a fiskális stabilitás továbbra is létfontosságú,

de fenntartható, tartós gazdasági növekedésre is szükség van.

A Bizottság (amely szemlátomást hajlik a szabályok lazítására) a következő hónapban ismertetheti javaslatát, és a vita júniusban forrósodhat fel leginkább - írja az Euobserver.

A lazább szabályok mellett érvel Mario Draghi olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, akik mindenképp el akarják kerülni, hogy 2023-tól a válság előtti évek fiskális szabályai térjenek vissza. Szerintük az önkényes szabályok akadályozzák a gazdasági növekedést, és hozzájárulnak az államadósságok fenntarthatatlanná válásához.

Az északiak viszont - bár ezúttal hajlanak a változtatásra - továbbra sem akarják jelentősen fellazítani a szabályrendszert, a korábbi aggályaik mellett ráadásul most megjelent az aggodalom az EKB-nak túlságosan kiszolgáltatott tagállamok miatt is. A jegybank ugyanis a válság során jelentős mértékben vásárolta fel a tagállamok kötvényeit, ami alacsonyabb hozamokat hozott. Az EKB eszközvásárlási programjának kivezetése azonban a kötvényhozamok növekedésének veszélyével jár, a jegybank külön a görögök miatt kalibrálta újra az egyik legnagyobb összegű eszközvásárlási programot.

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter vasárnap úgy nyilatkozott, hogy az egész paktum nem elavult, de az államadósságra vonatkozó rész igen. Franciaország egyébként kulcsszerepet fog játszani a vitában a következő hónapokban, nyárig ugyanis ők töltik be az elnöki tisztséget a Tanácsban.

Christian Lindner német pénzügyminiszter (aki a német választási kampányban erőteljesen érvelt a szabályok lazítása ellen) azt válaszolta erre, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum kellő rugalmasságot mutatott a válság idején, most viszont itt az ideje, hogy visszaépítsük a fiskális puffereket. Ugyanakkor Lindner hozzátette: a német kormány realisztikusan áll a költségvetési szabályokról szóló vitához.

Sigrid Kaag holland pénzügyminiszter is a korábbi holland állásponthoz képest sokkal kompromisszumkeresőbb nyilatkozatot tett, amikor azt mondta, hogy az álláspontjukat a különböző érdekek figyelembevételével alkotja majd meg, és a kormány bizonyos kérdésekben a franciákkal, bizonyos kérdésekben a németekkel ért egyet.

A fiskális szabályok megváltoztatása a koronavírus-járvány miatt vélhetően elkerülhetetlen lesz, a tagállamok eladósodottsága ugyanis jelentős mértékben nőtt az elmúlt két évben, sokat távolodva a jelenlegi szabályban lefektetett maximumtól. Emellett az EU digitális és zöld beruházásai miatt is várható, hogy a tagállami költségvetések nem lesznek olyan fegyelmezettek, mint a válság előtt, és a szabályokat is a megváltozott feltételekhez kell igazítani.

A megoldásra több lehetőség is van: az egyik javaslat szerint az adósságplafont 60-ról 100%-ra kell emelni, és a deficitszabályokon is lazítani kell. Egy másik javaslat szerint pedig a klímavédelmi és stratégiai jellegű kiadásokat nem kell fegyelembe venni a deficit mérése során.

