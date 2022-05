Morgolódnak Brüsszelben, hogy plusz pénzt kapna Magyarország az olajembargós vita lezárásáért

Egyelőre nem is világos mindezek miatt, hogy a hatodik uniós szankciós csomag keretében mikor születhet meg az alku az olajembargós tervről, mert utóbbi téma láthatóan összekapcsolódott az orosz leválás megvalósítására és a klímavédelmi célokra kitalált pénzügyi kerettel, a REPowerEU csomaggal – jegyzi meg a lap. Tegnap egyébként egyik forrásától azt hallotta a lap: az embargó kapcsán Magyarországnak (és Szlovákiának, Csehországnak) felajánlandó plusz idő, illetve a plusz pénz mind azt szolgálja, hogy kommunikációs szinten ki lehessen mozogni a vitából.

Amint rámutattunk: a magyar kormány igen magasra tette a lécet, ugyanis azt állítja, hogy gazdasági atombombával fenyegetett volna, ha a Bizottság eredeti ajánlatát kellene elfogadni (2023 végéig felmentés az orosz olajembargó alól, nincs plusz pénzügyi kompenzáció, így a mostanában relatív olcsóvá váló urali olajra támaszkodó Mol üzleti kereteit is jelentősen át kellene alakítani, ami több év és több százmilliárd forint lenne). Ezután Brüsszelben felmerült, hogy kinyújtanák 2024 végéig a felmentést Magyarország számára, de ezt is elutasította a kormány, és így jött be a képbe, hogy az éppen kidolgozás alatt álló REPowerEU keretében Brüsszel plusz pénzt ajánlhat fel az átfogó magyarországi energetikai beruházásokra.

A magyar kormányzati jelzések is azt sugallják, hogy ha Brüsszel kellő mennyiségű pénzt kínál, akkor hajlandó lehet feladni az orosz embargóval kapcsolatos ellenkezését, ha viszont nem, akkor teljes felmentést kér időkorlát nélkül a vezetékes szállítású orosz kőolaj alól – ezt legutóbb tegnap is megüzente Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Amint megírtuk: tegnap este kiszivárgott a REPowerEU számos részlete és a 195 milliárd eurós többlet beruházásokat tartalmazó csomagba bele lehet látni, hogy abból a magyar olajfinomítói infrastruktúra átállítására és egyéb itthoni fejlesztésekre is bőven lehet majd pénz. Közben viszont a napi.hu szakértői körképe arra mutat rá: az olajembargó körüli vita magyar szempontból mind az időigényét, mind az összegét tekintve igencsak eltúlzott a magyar kormány részéről és leginkább arról szól, hogy a relatív olcsóvá váló urali olaj finomítására berendezkedett Mol tovább tudja folytatni ezt a működési keretet, ami a 480-as üzemanyagár sapka folytatását is lehetővé tenné.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a Karmelita kolostorban, ahol munkavacsora keretében tárgyalnak 2022. május 9-én.